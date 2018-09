Software::Emulatoren::Wine

WineConf 2018: Videos Online

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2018 fand in Den Haag die aktuelle Auflage der WineConf statt. Jetzt sind die Video-Aufzeichnungen der Veranstaltung verfügbar.

Wine HQ

Bei der WineConf 2018 , die vom 29. Juni bis 1. Juli 2018 in Den Haag stattfand, dreht sich alles um die Frage, wie Windows-Programme unter dem freien Betriebssystem Linux betrieben werden können. Die jährliche Konferenz des Wine-Projektes bietet traditionell diverse Vorträge und Diskussionsrunden und stellt aktuelle Themen in den Vordergrund. So behandelten auch in diesem Jahr zahlreiche Vorträge die Zukunft des Projektes und beleuchteten die hinter der API-Nachbildung stehenden Unternehmen.

Wer die Konferenz nicht besuchen konnte, hat nun die Möglichkeit, die Video-Aufzeichnungen nachträglich anzusehen. Die Videos im mastodon.host behandeln unter anderem das Spiel »EVE Online« und die Umsetzung unter Linux mittels Wine, Technologien wie Direct3D und Vulkan, Emulatoren und die Zukunft von Wine. Zudem ist auch die Keynote von Alexandre Julliard verfügbar. Insgesamt stehen allen Interessenten über 9 Präsentationen und Vorträge zum Download oder zur Ansicht bereit.