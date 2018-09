Software::Branchenlösungen

OpenSlides 2.3 mit integrierter elektronischer Abstimmung

OpenSlides, das digitale Versammlungssystem, ist nach drei Monaten Entwicklungszeit in der neuen Hauptversion 2.3 erschienen. Neu in der aktuellen Version sind unter anderem integrierte elektronische Abstimmung von Anträgen und Wahlen mit dem neuen OpenSlides-Voting-Plugin und verbesserter Umgang mit Änderungsanträgen.

openslides-demo.intevation.de OpenSlides

Zusammen mit OpenSlides 2.3 erscheint das neue OpenSlides-Voting-Plugin , mit dem nun ebenfalls integrierte elektronische Abstimmungen in OpenSlides möglich sind. Über Anträge und Wahlen kann nun entweder öffentlich (namentlich) oder geheim (mit einem Voting-Token) abgestimmt werden. Alternativ können externe Abstimmungsgeräte angebunden werden. Auch Stimmgewichtung und Vertreterregelungen mit Weisungen sind mit dem neuen Voting-Plugin nun möglich.

Eine weitere Neuerung von OpenSlides 2.3 stellt die neue Form der Darstellung der Änderungsanträge dar. Änderungen werden vom Antragsteller direkt im ausgewählten Absatz durchgeführt. Der Änderungsantrag kann somit anschaulich in einer markierten Änderungsfassung dargestellt werden. Auch die Anzeige aller angenommenen Änderungsanträge ist möglich. In OpenSlides 2.3 lässt sich zudem der Arbeitsablauf eines Antrags flexibel in der Oberfläche anpassen. Weitere Funktionen, wie das Sortieren von Antragstellern oder das Ändern der Sichtbarkeit von Tagesordnungspunkten, sind laut Aussagen der Entwickler auf Wunsch vieler Nutzer in OpenSlides aufgenommen worden. Alle Neuerungen von Version 2.3 gibt es in den Release-Notes.

OpenSlides ist ein freies, webbasiertes Präsentations- und Versammlungssystem zur Darstellung und Steuerung von Tagesordnung, Anträgen und Wahlen auf Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Parteitagen. Mit dem System lassen sich alle Inhalte einer Veranstaltung zeitaktuell an die Leinwand projizieren. Die Versammlungsleitung steuert und bearbeitet diese Inhalte interaktiv. Außerdem verwaltet OpenSlides die anwesenden Teilnehmer. So kann die Anwendung Kandidaten für anstehende Wahlen aufstellen, vorgedruckte Wahlscheine generieren und ausgezählte Wahl- und Abstimmungsergebnisse anzeigen.

OpenSlides liegt in verschiedenen Sprachen vor und kann in der neuen Version vom Server des Herstellers oder im Quellcode heruntergeladen werden. Neben der eigentlichen Anwendung stehen auch diverse Plug-ins bereit, die die Funktionalität der Anwendung erweitern.