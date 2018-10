Gemeinschaft

Linux dominiert Azure

Der Anteil der Linux-Instanzen in Microsofts Cloud-Dienst Azure hat 50 Prozent erreicht und steigt stetig weiter. Darüber hinaus nutzt Microsoft selbst Linux für einige der Infrastrukturangebote innerhalb von Azure.

Larry Ewing

Vor drei Jahren wurde ein Viertel aller Instanzen in Microsofts Cloud-Dienst Azure mit Linux betrieben. Vor einem Jahr waren es 40 Prozent, und nun sind es 50 Prozent. Ab jetzt wird Linux stets die absolute Mehrheit der virtuellen Maschinen in Azure stellen. Dies stellt ein Artikel auf ZDNet fest. Windows Server rutschte an die zweite Stelle ab und wird »kein Comeback mehr haben«, wie der Artikel vermutet.

Wie Scott Guthrie, Vizepräsident der Cloud- und Unternehmensgruppe bei Microsoft, in einem Interview preisgab, setzt Microsoft aber auch bei nativen Azure-Diensten zunehmend auf Linux. Als Beispiel nannte Guthrie das Software Defined Network (SDN) von Azure. Aber auch in anderen Bereichen kommt bei Microsoft immer öfter Linux ins Spiel, so bei der Portierung des MS SQL-Servers auf Linux.

Vielleicht sieht Microsoft inzwischen größere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, bei Linux als bei der eigenen Plattform. Kaum anders ist es zu erklären, dass sich Microsoft jetzt als größter Unterstützer freier Software in der Welt sieht, wie es Guthrie ausdrückt. Mehr als 20.000 Microsoft-Angestellte sollen nach dessen Angaben auf Github aktiv sein. Das Microsoft Github zum stolzen Preis von 7,5 Mrd. US-Dollar gleich ganz geschluckt hat, erwähnt er dabei nicht einmal. Jedenfalls soll es über 200 Open-Source-Projekte mit Beteiligung von Microsoft geben.

Zum Einsatz auf Azure stehen mindestens acht Linux-Distributionen unmittelbar bereit. Mit Red Hat, Suse und Canonical besitzt Microsoft enge Beziehungen. Unabhängig vom Hersteller erhalten alle Linux-Systeme auf Azure volle Unterstützung von Microsoft, versprach Guthrie in dem Interview.