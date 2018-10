Software::Entwicklung

KDevelop 5.3 Beta 1 steht bereit

Das KDE-Projekt hat eine erste Betaversion zu KDevelop 5.3 freigegeben. Sie bietet neben verbesserter Sprachunterstützung für C++, PHP und Python auch das Analyse-Plugin Clazy.

KDE KDevelop 5.3 unter Haiku

Nach KDevelop 5.2 von vor fast einem Jahr gaben die Entwickler nun eine erste Beta-Version zu KDevelop 5.3 zum Testen frei. Die freie, grafische Entwicklungsumgebung des KDE-Projektes wird bereits seit 20 Jahren entwickelt. KDevelop 5.3 folgt nach ziemlich genau 20 Jahren auf die erste Ankündigung von KDevelop 0.1 am 22. September 1998.

Mit Version 5.1 hatte KDevelop einen neuen Menüeintrag Analyzer bekommen, der eine Reihe von Aktionen für Code-Analyse-Plugins bietet. Für KDevelop 5.2 wurden der Runtime-Analyzer »Heaptrack« und der statische Analysator »cppcheck« hinzugefügt. Mit KDevelop 5.3 wird ein weiteres Analyse-Plugin angeboten.

Das Clang-Analysator-Plugin Clazy ist auf Qt-Code spezialisiert und kann auf Probleme im Code hinweisen. Das KDevelop-Plugin für Clang-Tidy-Support wird bisher unabhängig entwickelt und veröffentlicht. Es soll in KDevelop 5.4 integriert werden. Die bisher integrierten Analyzer führten auch zur Optimierung von Code von KDevelop selbst. Gleichzeitig konnte mit Unterstützung der Analyzer der Code der C ++ Sprachunterstützung sowie von Qt5 optimiert und stabilisiert werden. Auch der PHP-Sprach-Support erhielt dadurch Verbesserungen, so etwa bessere Unterstützung für PHP-Namespaces.

KDevelop legt mit seiner Qt-Basis Wert auf Portabilität. So werden neben der ursprünglichen Ausrichtung auf unixoide Plattformen mittlerweile Microsoft Windows sowie experimentell auch macOS unterstützt. Zudem ist KDevelop jetzt auch bei Haiku zu finden, das vor wenigen Tagen eine erste Beta veröffentlichte, die im Paketmanager »HaikuDepot« bereits KDevelop 5.2.2 anbietet. Bis zur stabilen Veröffentlichung von Haiku soll dort Version 5.3 einziehen.

Der Quellcode von KDevelop 5.3 Beta 1 sollte ist auf dem Download-Server von KDE zu finden. Ein AppImage der Anwendung steht dort ebenfalls zum Download bereit.