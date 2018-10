Publikationen

Septemberausgabe von »RadioTux« online

Die neuste Ausgabe von RadioTux, dem Open-Source-Radio, steht zum Download bereit. Die Themen der aktuellen Sendung umfassen neben Berichten von der »All Systems Go!«-Konferenz auch eine Vorstellung von EndlessOS und zahlreiche freie Musikstücke.

Am 1. April 2001 starteten Steffen Zoernig und Ingo Ebel das Projekt » RadioTux «, ein freies Internet-Radio. Bis heute hielten sich die Macher an die Themen von damals und verbreiten über das Radio Information zu Linux, freier Software und der Open-Source-Szene im Allgemeinen. Inzwischen beteiligten sich auch andere Mitstreiter am Radio, das sich als offenes und freies Projekt versteht und ebenfalls von der Mitarbeit der Hörer lebt.

Wie das Team bekannt gab, ist nun die etwas verspätete September Ausgabe der Sendung online. Die Sendung beschäftigt sich dieses Mal schwerpunktmäßig mit der Konferenz »All Systems Go!«, die Ende September in Berlin stattfand. Klaus Kämpf von Suse erklärt im Interview die Hintergründe des Uyuni-Projekts, einer Abspaltung von Red Hats Spacewalk. Ein weiteres Interview dreht sich um die Frage, was der Linux-Desktop für Probleme hat. AppImage-Entwickler Simon Peter hatte einen Vortrag mit dem Titel »2018 Desktop Linux Platform Issues« gehalten und Paul Menzel hat sich mit dem Bootprozess beschäftigt und wie Linux schneller booten könnte. Die Vorträge der All Systems Go! sind in den Shownotes zur Sendung verlinkt.

Weitere Themen der aktuellen Sendung sind allgemeinen Linux-Themen gewidmet. So wird der Septemberausgabe beispielsweise auch das zumindest in Deutschland wenig bekannte EndlessOS, der seit 2011 existierenden Endless Mobile Inc. näher vorgestellt. Neben den Interviews und Beiträgen enthält die Sendung zudem auch freie Musik.

Die aktuelle Sendung kann direkt von der Seite in verschiedenen Formaten heruntergeladen werden oder als Podcast abonniert werden.