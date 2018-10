Gemeinschaft::Organisationen

JS Foundation und Node.js Foundation wollen sich zusammenschließen

Die JS Foundation, die eine Reihe wichtiger JavaScript-Projekte beherbergt, und die Node.js Foundation, die sich um die Belange von Node.js kümmert, haben die Absicht bekannt gegeben, sich zusammenzuschließen. Der endgültige Beschluss soll nach weiterer Diskussion mit den Mitgliedern gefasst werden.

Linux Foundation

JavaScript ist eine vielseitige Programmiersprache, die längst über den Einsatz in Webbrowsern hinausgewachsen ist. Sie kommt in Servern, als Erweiterungssprache, aber auch im Internet der Dinge, in nativen Anwendungen, in DevOps und in Protokollen zum Einsatz.

Sowohl die JS Foundation als auch die Node.js Foundation sind Zusammenarbeitsprojekte unter dem Dach der Linux Foundation. Letztere kam 2015 zur Linux Foundation, nachdem sich das Projekt Io.js abgespalten und wieder mit Node.js vereinigt hatte.

Node.js ist eine Plattform, die auf der JavaScript-Engine V8 beruht und es auf einfache Weise ermöglicht, schnelle skalierbare Netzwerkanwendungen zu erstellen. Es benutzt ein ereignisgesteuertes, nichtblockierendes Ein/Ausgabemodell, wodurch es schlank und effizient ist. Aus diesem Grund wurde es schnell von einer wachsenden Gemeinschaft eingesetzt. Als Folge der Abspaltung von Io.js gründete Joyent eine Stiftung, die Node.js Foundation.

Die JS Foundation hingegen ist eine Organisation zur Förderung von JavaScript-Projekten und kam 2016 zur Linux Foundation. Sie stand bislang unabhängig neben der Node.js Foundation. Sie ist die Heimat der überaus wichtigen JavaScript-Bibliothek JQuery. Darüber hinaus unterstützt sie weitere Projekte, darunter Appium, Interledger.js, JerryScript, Mocha, Moment.js, Node-RED und Webpack.

Eine Vereinigung, wie sie jetzt als Absichtserklärung verkündet wurde, war naheliegend, da beide Organisationen ähnliche Interessen verfolgen und Projekte unterstützen, die das JavaScript-Umfeld weithin bestimmen. Diese Vereinigung hätte das Ziel, vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von JavaScript die Zusammenarbeit zu verbessern. Als weitere Ziele werden die Verbesserung der Entwicklungsprozesse, Wegfall der doppelten Mitgliedschaft in zwei Organisationen und eine einzelne statt zwei getrennter Anlaufstellen für alle JavaScript-Projekte genannt. Zudem wird Node.js als treibende Kraft hinter dem Wachstum von JavaScript angesehen und oft gemeinsam mit anderen JavaScript-Projekten verwendet. Die Vereinigung beider Organisationen würde somit den realen Einsatz von JavaScript widerspiegeln.