OSBAR 2018: Bewerbungsphase verlängert

Die Open Source Business Alliance (OSB Alliance) hat die Anmeldefrist für den OSBAR-Award verlängert. Grund ist laut Aussage der Organisatoren der große Zuspruch und die Zahl der Bewerbungen. Online-Bewerbungen werden nun bis 19. November 2018 entgegengenommen.

Der Innovationspreis OSBAR der OSB Alliance wird bereits seit fünf Jahren verliehen und richtet sich an Projekte, Unternehmen oder Organisationen, die Open-Source-Software auf innovative Weise in ihren Prozessen einsetzen. Ziel ist es laut Aussage der Organisatoren, offener Software eine öffentliche Plattform zu geben, um mit der erhöhten Aufmerksamkeit mehr Nutzer, Entwickler, Unterstützer oder Geschäftspartner zu gewinnen. Der Wettbewerb ist offen für Unternehmen, Anwender bzw. Anwendergruppen (z.B. Abteilungen), Behörden sowie für Privatpersonen.

Über die Auszeichnung entscheidet die OSBAR-Jury, die sich aus Mitgliedern der IT- und Open-Source-Szene aus Medien, IT-Beratung und Softwareentwicklung zusammensetzt. Für die Bewerbungen gelten unter anderem die freie Verfügbarkeit der Quellen, eine gewisse Innovationshöhe und ein geschäftliches Nutzenpotenzial. »Für die Jurybewertung sind vor allem Kriterien wie Innovationsgrad, Umsetzbarkeit und Markttauglichkeit ausschlaggebend«, schreiben die Organisatoren.

Nachdem ursprünglich bereits für Ende dieses Monats die Einreichungsfrist gesetzt wurde, hat die OSB Alliance nun eine Verlängerung angekündigt. Noch bis zum 19. November 2018 können Interessenten ihre Vorschläge übermitteln. Damit soll unter anderem allen Kandidaten die Chance eingeräumt werden, sich und ihre Projekte am 8. November auf dem Netzwerktag der Open Source Business Alliance in Berlin vorzustellen.

Die Sieger des OSBAR werden schlussendlich im Rahmen des Univention Summit am 31. Januar in 2019 in Bremen prämiert. Um auch im Nachgang Aufmerksamkeit für die ausgezeichneten Projekte zu gewährleisten, können sich die Preisträger an weiteren Auftritten und Veranstaltungen der OSB Alliance aktiv beteiligen.