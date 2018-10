Gemeinschaft::Personen

Nextcloud-Gründer erhält Innovationspreis und spendet Preisgeld

Frank Karlitschek erhält den Reinhard von Koenig-Preis in Höhe von 20.000 Euro, die er zur Gründung des Open-Source-Diversitätsfonds »Nextcloud Include« mit dem KDE e.V. spendet.

Der alle zwei Jahre verliehene Preis ist nach dem Erfinder Reinhard Freiherr von Koenig-Fachsenfeld (1899-1992) benannt und wird auf seiner ehemaligen Familienburg Fachsenfeld in Aalen, Ostwürttemberg, der Region mit der größten Anzahl an weltweit führenden Unternehmen in Deutschland, verliehen. 1982 übergab der Baron von Koenig seinen gesamten Nachlass und sein Vermögen an die von ihm gegründete Fachsenfeld-Stiftung mit dem Ziel, auf die Bedeutung technischen Fortschritts zur Lösung wesentlicher gesellschaftlicher Herausforderungen aufmerksam zu machen. Die Kriterien für die Vergabe verlangen, dass der Preis an Personen vergeben wird, die neue technologische Ansätze für gesellschaftlich relevante Herausforderungen entwickeln, technischen Mut zeigen und einen wesentlichen Beitrag zu nachhaltigem Fortschritt geleistet haben. Zu den bisherigen Gewinnern des Reinhard von Koenig-Preises gehören Mitarbeiter der Daimler AG und der Atlatec GmbH für ihre Arbeit an selbstfahrenden Autos.

»Ich fühle mich außerordentlich geehrt mit dem Preis ausgezeichnet zu werden. Dies ist einer Anerkennung für die besondere Bedeutung von Datenschutz und Privatsphäre für unsere Gesellschaft und auch der Wichtigkeit Nextclouds als Lösungsangebot«, sagte Karlitschek. »Mit der Spende des Preisgelds an ein Diversity-Projekt hoffe ich auf die Katalysation einer weiteren Transformation, die diese Gesellschaft benötigt«. Die »Nextcloud Include«-Initiative hat zum Ziel Gruppen bei der Teilnahme an der globalen Nextcloud-Community zu unterstützen. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit der KDE-Gemeinschaft unter dem Dach des KDE e.V. durchgeführt.