Qt 5.12 LTS veröffentlicht

Das Qt-Projekt hat die Klassenbibliothek Qt 5.12 freigegeben. Die neue Ausgabe enthält eine Reihe von neuen Funktionen und Erweiterungen gegenüber Qt 5.11 und ist die nächste langfristig unterstützte (LTS)-Version.

Qt ist eine C++-Klassenbibliothek, die sowohl GUI-Elemente als auch andere nützliche Klassen in großer Zahl anbietet und damit die plattformübergreifende Entwicklung von C++-Programmen wesentlich erleichtert. Qt 5.12 wurde nun wie vorgesehen freigegeben . Die neueste Ausgabe bringt viele neue Funktionen, Verbesserungen und Korrekturen. Laut der Liste der Neuerungen von Qt 5.12 wurden zahlreiche Klassen um einzelne weitere Methoden erweitert. Einige Neuerungen sind für sich aber bereits recht umfangreich und bedeutend. So unterstützen die Netzwerkklassen jetzt DTLS (Datagram Transport Layer Security) über UDP und PKCS#8 im SSL-Backend. Ferner unterstützt die Bibliothek CBOR (Concise Binary Object Representation) , ein Binärformat, das JSON ähnelt, aber mehr Datentypen enthält und flexibler ist.

Die JavaScript-Engine in Qt XML wurde auf den Stand der Spezifikation von ECMAScript 7 gebracht und ECMAScript-Module können direkt geladen und in QML-Dateien importiert werden. Qt Quick bietet jetzt einen Handler an, wenn ein Element mit der Maus berührt wird. Neu ist außerdem TableView, das, wie der Name besagt, Einträge in Tabellenform anzeigt. Tableview war laut der Ankündigung eine der am meisten nachgefragten Erweiterungen. Die Eingabebehandlung, die Eingaben mit Maus, Touchscreens und Gesten umfasst, wurde dagegen komplett erneuert und soll nun flexibler nutzbar sein.

Im Modul Qt Serial Bus wurde die Unterstützung für den CAN-Bus erweitert und ein Plugin zur Simulation eines CAN-Busses mit virtueller Hardware hinzugefügt. Die Qt WebEngine wurde auf den Stand von Chromium 69 gebracht. Das Modul unterstützt nun auch Client-SSL-Zertifikate. Qt 3D erhielt Renderer-Unterstützung für OpenGL ES 3.1 und die Geschwindigkeit beim Rendern wurde gesteigert.

Qt für die Automatisierung sah umfangreiche Erweiterungen. Qt MQTT unterstützt jetzt den MQTT-Protokoll-Level 5 vollständig. Qt KNX wurde um Unterstützung für KNXnet/IP Core Version 2, KNXnet/IP Routing Version 1, KNXnet/IP Tunneling Version 2 und KNXnet/IP Kommunikation via TCP erweitert. Unterstützung für KNXnet/IP Secure Protocol liegt zudem als technische Vorschau bei. Qt OPC UA (TP) wurde um Events, ein Batch-API zum Lesen und Schreiben und einiges mehr erweitert.

Neue Module kamen in dieser Version nicht hinzu, allerdings wurden WebGL Streaming und Remote Objects vom Status einer technischen Vorschau zu einem unterstützten Modul befördert. Gleiches gilt für Qt for Python, eine Python-Anbindung von Qt. Qt for WebAssembly ist weiterhin eine technische Vorschau. Qt Canvas 3D, Qt Script und Qt Quick Controls 1 sind noch vorhanden, gelten aber als veraltet und werden in einer künftigen Version von Qt entfernt.

Eineinhalb Jahre nach Qt 5.9, das jetzt in die reine Wartungsphase übergeht, wird Qt 5.12 außerdem die nächste LTS-Version von Qt. Sie wird daher drei Jahre lang Unterstützung erhalten, die erste Hälfte davon mit Korrekturen und Verbesserungen, danach lediglich noch mit wichtigen Korrekturen. Für Entwickler wurde zugleich mit Qt 5.12 LTS Qt Creator 4.8 veröffentlicht. Außerdem ist geplant, eine aktualisierte Version von Qt 3D Studio, Version 2.2, noch in diesem Monat herauszugeben. Qt 5.12 steht zum Download auf download.qt.io bereit.