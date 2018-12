Software::Spiele

»Humble Team17 Bundle« mit zahlreichen Linux-Titeln

Das Humble-Bundle-Team hat ein neues Paket erstellt. Unter dem Titel »Humble Team17 Bundle« finden sich insgesamt 11 Spiele, wovon zehn auch unter Linux verfügbar sind. Zu den Titeln zählen unter anderem »Sheltered« und »Worms W.M.D«.

humblebundle.com Humble Team17 Bundle

Linux-Spieler, die Ablenkung suchen, dafür aber keine großen Summen ausgeben wollen, kommen auch in diesem Monat wieder bei einer neuen Aktion der »Humble Bundle«-Macher auf ihre Kosten. Zwei Wochen lang erhalten sie diverse Spiele zum Pay What You Want-Preis. Wie immer tun Käufer des Humble Bundles nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern spenden auch für wohltätige Organisationen. Unterstützt werden unter anderem das Rote Kreuz, Child's Play, International Rescue Committee, Wikimedia Foundation oder WWF. Käufer des Bundles können dabei frei entscheiden, welche der Organisationen sie unterstützen, und welcher Anteil ihres Kaufpreises der oder den Organisationen zugutekommt.

Im »Humble Team17 Bundle« finden sich dieses Mal Spiele, die von dem Spiele-Publisher und -Hersteller Team17 vertrieben werden. Insgesamt umfasst das neue Bündel der Humble-Macher 11 Spiele, wovon zehn auch unter dem freien Betriebssystem Linux verfügbar sind. Wer weniger als einen Euro investiert, erhält »Penarium«, »Worms Clan Wars« und »Interplanetary: Enhanced Edition«. Wer bereit ist, um die 5 Euro für das Paket auszugeben, kann sich über »The Escapists«, »The Escapists - Fhurst Peak Correctional Facility«, »The Escapists – Alcatraz«, »The Escapists - Escape Team«, »The Escapists - Duct Tapes are Forever«, »Overcooked: Gourmet Edition« und »Sheltered« freuen. Käufer, die den Maximalbetrag bezahlen und rund 9 Euro investieren, gelangen zudem in den Besitz des unter Linux verfügbaren Titels »Worms W.M.D«.

Wie immer erhalten die Spieler beim Erwerb eines Pakets einen Schlüssel, den sie auf der Spieleplattform Steam aktivieren müssen. Der Gesamtwert der Spiele liegt laut Aussage der Organisatoren bei 143 US-Dollar. »Humble Team17 Bundle« ist noch knapp zwei Wochen gültig.