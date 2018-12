Software::Web

WordPress 5.0 »Bebo« mit Gutenberg-Editor veröffentlicht

Mit WordPress 5.0, das dem kubanischen Jazz-Musiker Emilio »Bebo« Valdés Amaro gewidmet ist, tritt das beliebte CMS in eine neue Phase ein. Der neue Editor Gutenberg soll das Erstellen von Inhalten erleichtern.

WordPress 5.0 ist eine der wichtigsten und gleichzeitig umstrittensten Veröffentlichungen in den 15 Jahren des Bestehens des beliebten Content Management Systems. Stein des Anstoßes ist das Konzept und der Entwicklungsstand des neuen Editors Gutenberg. Mit diesem müssen sich die Anwender von WordPress beim Erstellen von Inhalten eine neue Arbeitsweise aneignen. Bei Gutenberg sind alle Inhalte in Blöcke verpackt.

Grundsätzlich sind die meisten Entwickler für den neuen Editor, jedoch halten viele ihn für noch nicht veröffentlichungsreif. Nach mehreren Verschiebungen hat sich Mitbegründer Matt Mullenweg aber durchgesetzt und die Veröffentlichung vor den Feiertagen freigegeben, während viele Entwickler eine Freigabe im Januar bevorzugt hätten.

Gutenberg ist der erste Schritt, der WordPress für weiteres Wachstum in der Zukunft bereit machen soll. In weiteren Ausbaustufen soll WordPress zu einem Sitebuilder werden, der es Anwendern leicht macht, auf Blockbasis eine Webseite von Grund auf zu gestalten. Zunächst müssen sich die Nutzer jedoch an den neuen Editor gewöhnen. Blöcke für Absätze, Überschriften, Multimedia und weitere Inhalte sind vordefiniert und anpassbar. Sie können gespeichert, im Beitrag verschoben oder wieder gelöscht werden. Zudem können Blöcke von Drittanbietern eingebunden oder eigene Blöcke erstellt werden.

Die neue Arbeitsweise braucht ein paar Stunden Eingewöhnung, ist dann aber intuitiv bedienbar. Nach einigen Wochen der Arbeit mit Gutenberg zeigt sich, dass das Erstellen von Inhalten gefühlt schneller von der Hand geht. Zudem können unter Umständen auch einige Plugins eingespart werden, was bei WordPress immer ein Gewinn ist. Auf der anderen Seite sind im Moment die Plugins noch ein Knackpunkt. Noch sind längst nicht alle Erweiterungen auf den neuen Editor umgestellt oder werden es jemals sein.

Anwender, die auf ein noch nicht umgestelltes Plugin angewiesen sind oder generell noch nicht umsteigen möchten, können das Classic-Editor-Plugin installieren und bis mindestens 2021 damit weiter arbeiten. Im Zuge der Aktualisierung wurde auch das neue Theme »Twenty Nineteen« vorgestellt und einige ältere Themes auf Gutenberg angepasst.