Software::Business

ArchivistaBox 2018/XII mit flexibleren Eingabemasken

ArchivistaBox Version 2018/XII der Schweizer Firma Archivista GmbH soll das Arbeiten mit der Dokumentenverwaltung flexibler machen.

Urs Pfister Selbst definierte Masken in ArchivistaDMS

ArchivistaBox ist eine Linux-Distribution der Schweizer Firma Archivista GmbH, die für mehrere Zwecke konzipiert wurde. Zum einen kann sie als schlankes, solides System zum Betrieb von virtuellen Maschinen eingesetzt werden. Der zweite Einsatzzweck ist die Dokumentenverwaltung, die vom Scannen der Dokumente bis zur langfristigen sicheren Aufbewahrung alle Aspekte abdeckt. Das dritte Einsatzgebiet ist als Warenwirtschaftssystem, wozu das eigens angepasste ArchivistaERP gedacht ist. Alle Varianten werden auch zusammen mit passender Hardware angeboten.

Kurz vor dem Ende des Jahres ist das auf Devuan beruhende Betriebssystem ArchivistaBox in der neuen Version 2018/XII erschienen. Die größte Änderung in dieser Version sind flexiblere Eingabemasken in der Dokumentenverwaltung ArchivistaDMS. Schon lange können in ArchivistaDMS verschiedene Formulare erstellt werden, um diese bestimmten Benutzern zuzuweisen. Dies dient der effektiveren Arbeit, da Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen unterschiedliche Teilmengen von Feldern benötigen.

Bislang konnten die Benutzer sich nur abmelden und mit anderem Profil wieder anmelden, um mit einer anderen Rolle bzw. einem anderen Formular zu arbeiten. Nun ist das nicht mehr notwendig, denn das gewünschte Formular kann direkt im WebClient geändert werden. Dabei können die entsprechenden Formulare flexibel den Benutzern zugewiesen werden.

Die ArchivistaBox ist freie Software, den Quellcode findet man auf der Open-Source-Seite des Anbieters. Dieser entspricht dem produktiv eingesetzten Stand des Systems. Installationsmedien für die uneingeschränkt nutzbare Community-Edition steht zum freien Download auf der Download-Seite zur Verfügung.