Pro-Linux

Frohe Weihnachten!

Pro-Linux verabschiedet sich in eine kurze Pause und wünscht allen Lesern fröhliche Weihnachten. Genießen Sie die Zeit, lassen Sie die Seele baumeln und es sich gut gehen.

Mirko Lindner

Nun ist es geschafft - Die Hektik der letzten Tage lässt hoffentlich nach und die geplagte Seele ist für eine schöne Zeit gewappnet. Ob Sie nun tatsächlich Weihnachten feiern, besinnliche Tage im Kreise der Familie oder Freunde verbringen, sich erfolgreich den Festivitäten verweigern, Ihre schon lange geplanten Projekte anfangen oder anderweitig Ihre Zeit nutzen, spielt dabei keine Rolle. Entspannen Sie, vergessen Sie die Zeit und lassen Sie die Seele schlicht baumeln.

Wie wünschen Ihnen deshalb allen Lesern frohe Festtage. Mögen die kommenden Tage für alle ein Erlebnis werden. Lassen Sie sich beschenken. Entspannen Sie, vergessen vielleicht für einen kurzen Augenblick alles Schlechte und genießen Sie die Zeit!

Das Team von Pro-Linux wird auch in diesem Jahr der Tradition folgen und die schöpferische Pause für ein wenig Ruhe nutzen. In den kommenden Tagen ist nicht damit zu rechnen, dass in der freien Softwarewelt viel passiert, daher machen wir erst ab dem 7. Januar 2019 im gewohnten Umfang weiter. Bis dahin werden wir Pro-Linux in reduziertem Umfang mit Neuerungen und Interessantem aus der Linux- und Open-Source-Szene versorgen.

Wie auch die Jahre zuvor wollen wir auch in diesem Jahr allen, die an diesen Tagen sich anderen Themen widmen, schon jetzt einen guten Rutsch ins Jahr 2019 wünschen. Möge das neue Jahr für alle erfolgreich und friedvoll verlaufen. Was auch das kommende Jahr bringen mag und welche Überraschungen uns noch bevorstehen werden, wünschen wir Ihnen und uns, dass wir im nächsten Jahr keinen Grund für Sorge und Trauer haben. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie uns auch im kommenden Jahr mit Interesse und Kritik gewogen.