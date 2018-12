Gemeinschaft::Organisationen

Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr!

Die Redaktion von Pro-Linux wünscht ihren Lesern, Freunden, Unterstützern und allen anderen ein erfolgreiches, gesundes und friedliches Jahr 2019.

Mirko Lindner

Es gab in dem vergangenen Jahr eine schier unüberschaubare Anzahl an Ereignissen, Katastrophen, Prophezeiungen und Erfolgsmomenten. Wie erwartet hatte das Jahr 2018 zahlreiche Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte aufzuweisen, im Bereich der freien Software oder aber auch allgemein. Angefangen bei Bau- und Planungsdebakeln über Klimakapriolen bis hin zu politischem Heckmeck. Herausragende Persönlichkeiten starben. Vieles hat das Jahr verändert, manches blieb trotz vermeintlich bester Absichten und nobelster Vorsätze bestehen.

Doch schauen wir auch mit Zuversicht und Neugierde Richtung 2019. Was das kommende Jahr auch bringen mag und welche Überraschungen uns noch bevorstehen, wünschen wir Ihnen nur das Beste. Möge das neue Jahr 2019 für uns alle vor allem friedvoll verlaufen. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Erfolg und Freude und hoffen, dass all Ihre guten Vorsätze in Erfüllung gehen – oder zumindest lange halten. Kommen Sie gut ins neue Jahr und behalten Sie trotz Feierlichkeiten einen katerfreien Kopf.

An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei den zahlreichen Autoren und Helfern bedanken, die einen nicht unerheblichen Anteil an der Ausrichtung der Seite haben und stets eine der wichtigsten Inspirationsquellen waren und sein werden. Ohne sie wäre Pro-Linux schlicht nicht möglich gewesen. Doch wir möchten uns auch bei Ihnen, den Lesern bedanken. Ganz egal, ob Sie uns seit Jahren die Treue halten oder uns vor Kurzem erst gefunden haben. Danke für das mittlerweile neunzehnte Pro-Linux-Jahr. Dass Sie uns weiterhin besuchen, uns vielleicht als Startseite für Ihren Browser oder als Ausnahme für Ihren Werbeblocker zugelassen haben oder uns gar finanziell unterstützen! Danke!