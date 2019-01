Software::Spiele

0 A.D. mit weiterer Alphaversion

Mit der mittlerweile 23. Alphaversion stellt das Team rund um das freie Echtzeitstrategiespiel »0 A.D« diverse Verbesserungen im Multiplayer und der Netzwerk-Konnektivität, sowie zahlreiche Verbesserungen im Kern des Spiels vor.

Wildfire Games Spielszene aus 0 A.D.

0 A.D. ist ein im Jahre 2000 gestartetes Fanprojekt, das ursprünglich als Modifikation für das Windows-Spiel »Age of Empires II: The Age of Kings« konzipiert war. Im Laufe der Zeit stellten die Entwickler allerdings Limitierungen fest, die eine Konzeption als Modifikation nicht mehr möglich machten, und konzipierten das Projekt 2003 als ein eigenständiges Spiel. Nachdem die Entwicklung von »0 A.D.« im Jahr 2009 geöffnet und das Spiel unter die GPL gestellt wurde, gaben die Ersteller Mitte 2010 die erste Alphaversion heraus.

Die Handlung von »0 A.D.« liegt in den Jahren zwischen 500 v. Chr. und 500 n. Chr. und behandelt militärische Konflikte zwischen verschiedenen Zivilisationen, Nationen und Völkern. Vom spielerischen Aspekt her orientiert sich 0 A.D. an bereits existierenden Strategiespielen wie Age of Empires. Der Spieler übernimmt dabei die Kontrolle über einen Abschnitt, baut Städte, sammelt Ressourcen und bildet Einheiten aus. Zur Wahl stehen dabei verschiedene Zivilisationen, wobei jede Zivilisation über ihre eigenen Einheiten und Gebäude verfügt.

Mit der Freigabe der mittlerweile 23. Alphaversion kurz vor Weihnachten haben die Entwickler das Spiel weiter ausgebaut und von zahlreichen Problemen befreit. Neu in der aktuellen Version von 0 A.D., die knapp ein halbes Jahr nach der letzten Alpha erscheint, sind diverse Verbesserungen des Multiplayer-Modus. Unter anderem wurde die Lobby verbessert und die Startzeiten von Spielpartien verringert. Zudem wurden der Anwendung diverse Optimierungen im Netzwerkstack spendiert. Weiterhin wurde an der Übersetzung gearbeitet und das Spiel gemäß der neuen europäischen Verordnung um Datenschutzhinweise erweitert. 0 A.D. verfügt ferner in der aktuellen Version über diverse Sicherheitsverbesserungen.

Eine Liste aller Änderungen liefert die Ankündigung der aktuellen Version. 0 A.D. »Ken Wood« kann ab sofort für Linux, Mac OS X und Windows heruntergeladen werden. Unter Linux werden diverse weitere Bibliotheken benötigt.