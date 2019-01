Software::Grafik

Libre Graphics Meeting 2019 sucht nach Beiträgen

Das Libre Graphics Meeting, ein jährliches Treffen der Entwickler freier Grafiksoftware, findet in diesem Jahr vom 29. Mai bis 2. Juni 2019 in Saarbrücken statt. Die Organisatoren suchen noch nach Beiträgen.

Das Libre Graphics Meeting soll Entwicklern und Anwendern eine Bühne bieten, neue Wege der Zusammenarbeit zu diskutieren und die Zukunft der Projekte gemeinsam zu planen. Ziel ist es, das Zusammenspiel von Entwicklern, professionellen Grafikern und Druckern im stetig wachsenden »Open-Source-Ökosystem« zu intensivieren. Dieses Ökosystem besteht unter anderem aus Projekten wie Scribus Darktable und vielen anderen Projekten, die sich der kreativen digitalen Grafik widmen und wie jedes Jahr im Rahmen des Meetings ihre Ansätze und Lösungen diskutieren wollen.

Das erste Libre Graphics Meeting fand 2006 in Lyon in Frankreich statt, die zweite Auflage 2007 im kanadischen Montreal. In Deutschland fand das Meeting zuletzt 2014 an der Universität Leipzig statt. Der Austragungsort im letzten Jahr war Sevilla in Spanien.

Die Konferenz bietet Präsentationen einzelner Open-Source-Projekte, Technologie-Vorstellungen und Vorträge über allgemeine Themen. Darüber hinaus finden informelle Brainstormings statt, bei denen Grafiker und Programmierer in direktem Kontakt miteinander an gemeinsamen Zielen arbeiten. Die Veranstaltung wendet sich allerdings nicht nur an die Entwickler, sondern auch explizit an die Nutzer.

Die Organisatoren rufen noch bis zum 15. Januar zum Einreichen von Beiträgen auf. Gesucht werden Präsentationen zu Technologien, Vorstellungen von herausragenden Arbeiten, die mit freier Software erstellt wurden, Vorstellungen neuer Projekte, Berichte über Fortschritte, Status und Zukunftspläne der Projekte, Erfahrungsberichte sowie Vorschläge für künftige Vorgehensweisen, Werkzeuge und Standards. Vorträge können zwischen mehreren MInuten (Lightning talks) bis hin zu mehreren Stunden (Birds of a Feather (BoF), Workshops, Hackathons) lang sein.