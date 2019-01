Software::Browser

Mozilla stellt »Firefox Test Pilot« ein

Mozilla stellt die experimentelle Testreihe »Firefox Test Pilot« ein, die dem Browser in den letzten Jahren einige neue Funktionen beschert hatte.

Mozilla

Wie Mozilla aktuell in seinem Blog berichtet , wird die seit drei Jahren laufende experimentelle Reihe Firefox Test Pilot eingestellt. Das Programm, das in unregelmäßigen Abständen neue Funktionen zum Testen an die Anwender auslieferte, wird bereits am 22.Januar abgeschaltet. Die Erweiterung wird in der Folge bei den teilnehmenden Anwendern aus dem Browser entfernt.

Derzeit laufende Experimente sammeln auch weiterhin Bewertungen der Nutzer, eingestellte Experimente bleiben über die Addons-Webseite weiterhin verfügbar. Test Pilot bot Mozilla die Möglichkeit, neue Funktionen, die noch nicht reif für den offiziellen Einsatz im Browser waren, über das Programm von interessierten Anwendern testen zu lassen. Einige der als Test Pilot eingeführten Experimente schafften es in den Browser, andere wiederum nicht.

Zu den erfolgreichen Projekten zählen unter anderem Activity Stream, Facebook-Container, Send, Lockbox und Screenshots. Screenshots war dabei so erfolgreich, dass es derzeit monatlich rund 20 Millionen Mal benutzt wird. Da dies mehrere Mitarbeiter bindet, wird die Möglichkeit, die erstellten Screenshots auf einen Server hochzuladen, eingestellt. Screenshots können weiterhin erstellt werden.

Mozilla betont, es werde künftig keinesfalls weniger Experimente und Innovation geben. Diese sollen allerdings nicht mehr in der Struktur eines festen Teams stattfinden, vielmehr sollen die Erfahrungen aus drei Jahren Test Pilot auf das gesamte Team übertragen werden. »Die Innovationsprozesse, die zu Produkten wie Firefox Monitor geführt haben, liegen nicht mehr in der Verantwortung einiger weniger Personen, sondern der gesamten Organisation«, schreibt Mozilla dazu.

Wie das konkret aussehen soll, wird zunächst nicht erklärt. In der nächsten Zeit soll, so viel ist bekannt, Firefox Send ein größeres Update erhalten und auch Funktionen wie Lockbox oder Firefox Monitor bleiben im Fokus. John Gruen, der Produktmanager von Test Pilot, geht in einem Beitrag aus persönlicher Sicht auf die Gründe der Einstellung ein.