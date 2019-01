Gemeinschaft::Konferenzen

Linux Foundation stellt Konferenzplan 2019 vor

Die Linux Foundation hat den Konferenzplan für das Jahr 2019 vorgestellt. Neu sind Konferenzen zu gRPC und Ceph. Einige der Konferenzen werden wieder in drei Ausgaben in Asien, Europa und Nordamerika veranstaltet.

Die Linux Foundation ist das Industriekonsortium zur Förderung von Linux und gemeinschaftlicher Entwicklung. Neben ihren anderen Aktivitäten organisiert sie auch eine Reihe von Konferenzen, vor allem für Entwickler. Im Jahr 2018 wurden nach Angaben der Organisation rund 32.000 Besucher aus 113 Ländern registriert, nach 25.000 aus 85 Ländern im Jahr zuvor. Auch im Jahr 2019 werden die Konferenzen fortgeführt, wobei weitere Konferenzen hinzukommen werden. Insgesamt rechnet die Linux Foundation mit rund 35.000 Besuchern in diesem Jahr. Für die meisten angekündigten Konferenzen werden bereits Vorschläge für Vorträge und Workshops angenommen.

Die Reihe der Veranstaltungen beginnt mit dem All Member Meeting von Automotive Grade Linux am 5. und 6. März in Tokio. Vom 12. bis 14. März findet in Half Moon Bay der Open Source Leadership Summit statt, der nur für eingeladene Teilnehmer offen ist. Neu ist die gRPC Conf, die am 21. März in Sunnyvale stattfindet und sich mit gRPC befasst. Die nächste Konferenz ist der Cloud Foundry Summit North America vom 2. bis 4. April in Philadelphia, fast zeitgleich mit dem Open Networking Summit North America vom 3. bis 5. April in San Jose. Hier sollen sich Anwender, Entwickler, Manager und Forscher treffen, um über die Zukunft der Netzwerkbranche zu diskutieren.

Der Linux Storage, Filesystem and MM Summit von 30. April bis 2. Mai in San Juan, Puerto Rico, ist wie immer eine Zusammenkunft von ausgewählten Entwicklern. Neu ist die Cephalocon, die am 19. und 20. Mai in Barcelona geplant ist. Ebenfalls hier sind vom 20. bis 23. Mai die KubeCon und die CloudNativeCon Europe zu Gast. Hier sind alle Projekte der Cloud Native Computing Foundation versammelt.

Im Juni und Juli gibt es drei asiatische Konferenzen, die gemeinsame KubeCon, CloudNativeCon und Open Source Summit China in Shanghai und Open Source Summit Japan und Automotive Linux Summit vom 17. bis 19. Juli in Tokio. San Diego ist erneut Gastgeber zweier Konferenzen, dem Linux Security Summit North America vom 19. bis 21. August und dem anschließenden Open Source Summit North America zusammen mit der Embedded Linux Conference North America vom 21. bis 23. August.

Linux Plumbers Conference (9. bis 11. September) und Kernel Maintainer Summit (12. September) finden diesmal in Lissabon statt. Gleichzeitig gibt es in Den Haag den Cloud Foundry Summit Europe am 11. und 12. September. Der Open Networking Summit Europe läuft vom 23. bis 25. September in Antwerpen. Der Open Source Summit Europe, der parallel zur Embedded Linux Conference Europe stattfindet, wird vom 28. bis 30. Oktober in Lyon abgehalten. Direkt im Anschluss findet am gleichen Ort der Linux Security Summit Europe statt (31. Oktober und 1. November).

Vom 18. bis 21. November finden in San Diego KubeCon und CloudNativeCon North America statt. Den Konferenzzyklus schließt das Open FinTech Forum am 9. Dezember in New York ab.