Software::Distributionen::OpenSuse

Opensuse Kubic erhält Kubernetes-Zertifikation

Opensuse Kubic, eine Variante der Distribution, die für das Ausführen von Containern optimiert ist, hat das Zertifizierungsprogramm der CNCF erfolgreich durchlaufen und darf sich nun eine zertifizierte Kubernetes-Distribution nennen.

Opensuse

In den letzten Jahren ist der Markt für Container-Technologien enorm gewachsen, angeführt und dominiert von den immer weiter zunehmenden Fähigkeiten von Linux. Eine große Zahl von Linux-Distributoren hat bereits Varianten ihrer Betriebssysteme erstellt, die für die Ausführung von Containern optimiert sind. Dazu zählen unter anderem Red Hat und Canonical, aber auch Unternehmen, die früher nicht als Anbieter von Distributionen in Erscheinung getreten sind. Im Mai 2017 trat auch Opensuse mit einem eigenen System auf den Plan und kündigte Kubic an

Kubic beruht auf einem Kernsystem namens MicroOS, einem auf das Nötige reduzierten Linux-Systen, das atomare Updates erhält und für das Ausführen von Containern optimiert ist. In erster Linie ist es aber eine Distribution von Kubernetes. Kubernetes stellt, nachdem es kein Google-kontrolliertes Projekt mehr ist, eines der größten Open-Source-Projekte überhaupt dar. Es ist mittlerweile der de-facto-Standard für Container-Orchestrierung, und alle alternativen Lösungen werden zwangsläufig weit zurückbleiben.

Kubernetes wird nun von der Cloud Native Computing Foundation (CNCF), einer Unterorganisation der Linux Foundation, weiter entwickelt. Das Ökosystem um Kubernetes ist weiter im Wachsen, was auch Angebote von Schulungen und Zertifizierungen nach sich zieht. So können Distributoren ihre Produkte als konform zertifizieren lassen. Diese Zertifikation soll garantieren, dass Anwendungen unter der zertifizierten Distribution problemlos laufen, auch wenn sie woanders entwickelt wurden.

Wie Opensuse jetzt mitteilt, hat Kubic diese Zertifikation der CNCF erfolgreich absolviert. Die Distribution darf sich nun eine zertifizierte Kubernetes-Distribution nennen. Kubic ist unter diesen die erste, die Podman mit der Container-Laufzeitumgebung cri-o anstelle von Docker verwendet.

Wie Opensuse-Projektleiter Richard Brown schreibt, ließ sich das Projekt zertifizieren, um sicherzustellen, dass es wirklich vollständig konform mit den Spezifikationen ist. Denn trotz der zahlreichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung, auf die Opensuse besonderen Wert legt, würde sonst das eine oder andere Problem nicht erkannt. Die Zertifizierung wurde durch die finanzielle Unterstützung von Suse und anderen Sponsoren möglich. Das Projekt ist vollständig offen und hofft auf weitere Beitragende.