Software::Desktop::Gnome

Gnome: Große Fortschritte bei der Überarbeitung der App-Icons

Neben den vielen größeren Änderungen, an denen für Gnome 3.32 gearbeitet wird, wie bessere Leistung und Wayland-Verbesserungen, hat das Projekt auch eine großen Überarbeitung seiner Anwendungs-Icons begonnen.

Die Gnome-Entwickler und -Designer haben an der Überarbeitung ihrer App-Icons gearbeitet , und die neuen Richtlinien und Verbesserungen werden mit Gnome 3.32.0 Gestalt annehmen, das in weniger als zwei Monaten erscheinen wird. Gnome-Mitarbeiter Jakub Steiner von Red Hat, der auch an den ursprünglichen Tango-Icon-Richtlinien beteiligt war, arbeitete an dieser visuellen Überarbeitung des Designs für die Icons von Gnome.

Der Fokus dieser Überarbeitung der App-Icons liegt darauf, »gute Icons für mehr Apps erreichbarer zu machen«. Es geht auch darum, die Icons zu modernisieren, damit sie ähnlicher sind wie andere Plattformen, wo sie heutzutage einfacher und flacher sind, als sehr detailliert zu sein, wie es in der Vergangenheit üblich war.

Die neuen Richtlinien für die Gnome-Applikationssymbole werden mit einem Raster, empfohlenen Grundformen und einer neuen Farbpalette geliefert. Anstatt die Entwickler zu zwingen, bis zu sieben verschiedene Symbole für unterschiedliche Größenanforderungen der früheren Richtlinien zu entwickeln, benötigt der neue Prozess nur ein Vollfarbensymbol und ein monochromes symbolisches Symbol. Das Farbsymbol ist nun für die Größe von 64 Pixeln optimiert, einschließlich der Unterstützung für den Versand als SVG.

Gnome hat auch eine neue »Icon Preview«-Anwendung, um ein Icon-Design zu beginnen, Icons in verschiedenen Kontexten zu betrachten und als SVG zu exportieren. Mit den neuen Richtlinien werden Schatten auf Symbole automatisch angewendet, so dass die Symbole automatisch an den Gnome-Desktop-Nachtmodus und ähnliche Anwendungen angepasst werden können.

Diejenigen, die sehen möchten, dass an einigen der neuen Symbole gearbeitet wird, und mehr Hintergrundinformationen über ihre Entscheidungen rund um diese neuen Gnome-Icon-Richtlinien, besuchen Jakubs Blog, das einen interessanten Blick auf die Zukunft gibt.