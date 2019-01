Software::Datenbanken

Microsoft kauft PostgreSQL-Anbieter

Microsoft hat die Übernahme von Citus Data, einem Anbieter einer verteilten PostgreSQL-Datenbank, bekannt gegeben. Mit diesem Zukauf will Microsoft sein Angebot an freien Datenbanksystemen in der Azure-Cloud stärken und insbesondere eine hochgradig skalierbare PostgreSQL-Variante bereitstellen.

PostgreSQL

Das vor acht Jahren gegründete türkisch-amerikanische Unternehmen Citus Data entwickelte eine Erweiterung des freien objektrelationalen Datenbanksystems PostgreSQL , die aus dem System eine verteilte und damit hochgradig skalierbare Datenbank macht. Der Unterschied zu PostgreSQL, das selbst in der Lage ist, Abfragen zu parallelisieren, ist, dass PostgreSQL dabei auf lokale Prozessorkerne beschränkt ist, während Citus auf vielen Rechnern parallel laufen kann und so nach Angaben des Unternehmens einen nahezu linear mit der Anzahl der Rechner steigenden Geschwindigkeitszuwachs realisiert. Citus ist wie PostgreSQL selbst freie Software und ist zusätzlich von Citus Data als unterstütztes Produkt für den Einsatz in Unternehmen und in Clouds erhältlich.

Wie Microsoft jetzt meldet, hat es Citus Data aufgekauft, um sein Angebot an freien Datenbanksystemen in der Azure-Cloud zu stärken. Schon bisher stehen unter anderem die freien SQL-Datenbanken MySQL, PostgreSQL und MariaDB bereit. Microsoft setze sich stark für eine offene Plattform ein und biete daher etliche Open Source-Datenbanken sowie freie Datenanalyse-Software wie Spark und Hadoop als Dienste in Azure an. Seit dem Kauf von Github Mitte 2018 wolle das Unternehmen seine Open-Source-Unterstützung noch verstärken. PostgreSQL hat laut Microsoft eine sehr stark wachsende Nutzung in Azure und wurde von DB-Engines zweimal in Folge zur Datenbank des Jahres gekürt.

Auch nach der Übernahme wollen Microsoft und Citus weiter gemeinsam mit der Open-Source-Gemeinschaft von PostgreSQL an der Stärkung und Verbesserung des Systems arbeiten. Für Citus-Kunden soll sich nichts ändern, schreiben die beiden Citus-Gründer im Blog des Unternehmens.