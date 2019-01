Gemeinschaft::Konferenzen

GUUG-Frühjahrsfachgespräch 2019 in Karlsruhe

Vom 9. April bis 12. April veranstaltet die German Unix User Group (GUUG) das traditionelle Frühjahrsfachgespräch. Dieses Mal findet die Veranstaltung an der Universität Karlsruhe statt. Die Veranstalter rufen zur Einreichung von Vorträgen auf.

Meph666@Wikimedia commons Karlsruher Schloss

Die German Unix User Group (GUUG) veranstaltet ihre traditionelle Administratorenkonferenz, das Frühjahrsfachgespräch (FFG) 2019 an der Universität Karlsruhe vom 9. bis 12. April 2019. Die Konferenz ist eine jährliche Veranstaltung für Interessierte im Bereich Unix und System-Administration und wendet sich an Benutzer von Unix-Systemen aller Hersteller. Nachdem kommerzielle Systeme stark an Bedeutung verloren haben, drehen sich mittlerweile viele Themen der Veranstaltung um die freien Systeme wie Linux oder BSD mit ihren Variationen. Der Schwerpunkt des Kongresses liegt auf technischen und praxisorientierten Fragestellungen beim Betrieb von IT-Systemen.

Das Programm der kommenden Veranstaltung steht noch nicht fest. Bis Mitte Februar können allerdings noch Vorschläge für Vorträge und Tutorials eingereicht werden. »Wer als System- oder Netzadmin/-architekt, DBA, Entwickler, IT-Sicherheitsexperte über seine Praxis-Erfahrungen berichten, seine Lösungen vorstellen oder gerade heiße Themen diskutieren will, findet beim Frühjahrsfachgespräch (FFG) der German Unix Users Group (GUUG) einen im deutschsprachigen Raum einzigartigen Zuhörerkreis«, so die Organisatoren.

Das Programm besteht aus zwei parallelen Reihen. Ein Vortragsslot hat brutto 45 Minuten, was abzüglich Raumwechsel und Diskussion knapp vierzig Minuten Redezeit netto bedeutet. Die Konferenz richtet sich an ein deutschsprachiges Publikum, die Konferenzsprache ist Deutsch. Die Einreichung von Kurzfassungen (max. 2.000 Zeichen) erfolgt über die Webseite der Veranstaltung. Kategorien, dem Fokus der Konferenz entsprechend, sowie die einzuhaltenden Fristen finden Interessenten auf der Seite des CfP. Informationen zum Programm der Veranstaltung sowie die Anmeldung für Teilnehmer werden ab 4. Februar 2019 auf der Website aktiviert.