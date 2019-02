Gemeinschaft::Konferenzen

Programm der Chemnitzer Linux-Tage 2019 steht

Am Wochenende des 16. und 17. März steht Chemnitz, oder genauer gesagt die TU Chemnitz, wieder ganz im Zeichen des Tux. Nun haben die Organisatoren das Vortrags- und Workshop-Programm der Chemnitzer Linux-Tage 2019 vorgestellt, das aus 90 Vorträgen, zehn Workshops und einem Junior-Programm besteht.

chemnitzer.linux-tage.de Chemnitzer Linux-Tage 2019

Die 21. Chemnitzer Linux-Tage widmen sich am 16. und 17. März 2019 dem Thema »Künstliche Intelligenz« und bieten Interessierten eine Plattform zum Zuhören, Diskutieren, Selbermachen und Philosophieren rund um das frei verfügbare Betriebssystem Linux und freie sowie offene Software. 90 Vorträge und zehn Workshops befassen sich im Hörsaalgebäude der TU Chemnitz an der Reichenhainer Straße unter anderem mit dem Internet of Things, Deep und Machine Learning, aber auch mit Publishing, Infrastruktur, Sicherheit und Recht. Ganz im Zeichen des diesjährigen Mottos »Natürlich intelligent«“ wird Dr. Julien Vitay, der an der Professur für Künstliche Intelligenz der Technischen Universität Chemnitz arbeitet, in der Keynote am Samstag auf den aktuellen Stand der Technik des Deep Learning und mögliche Grenzen und Potenziale eingehen. Damit leitet er den wissenschaftlichen Workshop »LocalizeIT« der Juniorprofessur Media Computing ein, der parallel zu den Chemnitzer Linux-Tagen stattfindet.

Mehr Praxis erwartet die Teilneher des Workshop-Programms, das unter anderem mit Python-Programmierung, einer Einführung in LaTeX oder der Umsetzung eines Anwendungsbeispiels mit Node-Red aufwartet. Die Teilnahme an einem Workshop kostet unabhängig vom Eintritt 5 Euro und um Anmeldung wird gebeten. Weitere Angebote hat auch »CLT-Junior«, das Programm für Kinder und Jugendliche. Hier können Interessenten im Astro-Pi-Projekt kleine Python-Programme für die ISS-Astronauten schreiben, Komponenten für ein Solar-Mobil bauen oder mit Murmeln Computergeheimnissen nachspüren. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Tag und beinhaltet auch die Verpflegung. Jugendliche im Alter ab 13 Jahren müssen zusätzlich ein Wochenendticket kaufen.

Traditionell wird das Programm durch die LPI-Prüfungen, eine Keysigning-Party zum Austausch von PGP-Schlüsseln, Unterstützung bei Hard- und Softwareproblemen in der Praxis Dr. Tux sowie einen Backdoor Contest abgerundet. Bevor es am Sonntag in die zweite Veranstaltungsrunde geht, lädt zudem die Chemnitzer Linux-Nacht am Samstagabend ab 18 Uhr in der »Bar Lokomov« ein, um in entspannter Atmosphäre den Abend ausklingen zu lassen.

Details zu allen Angeboten, Anmeldeformulare sowie Informationen zu Anfahrt und Übernachtungsmöglichkeiten bietet die Homepage der Chemnitzer Linux-Tage. Los geht es am Samstag, dem 16. März 2019, um 8:00 Uhr, am Sonntag um 9:00 Uhr; das Programm endet jeweils 18:00 Uhr. Der Eintritt für das gesamte Wochenende beträgt 10 Euro bzw.5 Euro ermäßigt pro Person. Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren haben freien Eintritt.