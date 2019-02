Do, 7. Februar 2019, 09:31

Software::Video

Video-Editor Flowblade 2.0 veröffentlicht

Über dreieinhalb Jahre nach der stabilen Version 1.0 steht der nichtlineare Video-Editor Flowblade in der Version 2.0 zum Bezug bereit. Die Neuerungen der aktuellen Version sind zahlreich und umfassen unter anderem eine Portierung auf Gtk+ 3.

Janne Liljeblad Flowblade 2.0

Flowblade stellt eine nichtlineare Videoschnittsoftware dar. Das Projekt wurde 2013 in einer ersten Testversion und 2015 in einer stabilen Version veröffentlicht. Das Projekt setzt auf dem MLT-Framework auf und ermöglicht das Zusammenfügen und das Bearbeiten von Video- und Audio-Clips. Wie die Entwickler bereits bei der Vorstellung schrieben, wurde Flowblade mit dem Ziel erstellt, ein schnelles, präzises und robustes Werkzeug zum Schneiden und Bearbeiten von Videos zu kreieren. Der Funktionsumfang der Anwendung weist dementsprechend die typischen Werkzeuge auf, die solche Anwendungen auszeichnen. Neben diversen Schneidewerkzeugen verfügt Flowblade über zahlreiche Compositing-Werkzeuge einschließlich diverser Überblendungsmöglichkeiten.

Mit der Freigabe der Version 2.0 hat Flowblade nun eine weitere stabile Generation erreicht. Wie bereits in der Vergangenheit angekündigt, setzt die neue Version auf Gtk+ 3 auf, was laut Aussage des Projektleiters sehr viele Ressourcen in Anspruch nahm. Die Mühen der Portierung sollen allerdings für eine schnellere und flüssigere Bedienung sorgen. Das neue, moderne »Custom Theme« soll ferner die Anwendung optisch hervorheben und die Arbeit durch Hervorhebungen erleichtern.

Die Editierfunktionalität wurde überarbeitet und kann nun besser an die eigene Arbeitsweise angepasst werden. Zudem haben die Entwickler die Nutzung mittels Tastenkombinationen optimiert und die Zeitleiste überarbeitet. Workflow-Voreinstellungen helfen bei der zügigeren Arbeit und neue Werkzeuge wie das »Keyframe Tool« oder verschiedene Zuschnittwerkzeuge sollen für einen optimalen Arbeitsablauf sorgen.

Flowblade 2.0 kann ab sofort von der Seite des Projektes heruntergeladen werden. Neben der Quellen stehen auch fertige deb-Pakete zum Bezug bereit.