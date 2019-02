Gemeinschaft::Veranstaltungen

»I Love Free Software Day«

Die Free Software Foundation Europe (FSFE) hat den heutigen Valentinstag zum Anlass genommen, den »I Love Free Software Day« zu feiern. Unterstützer freier Software können durch zahlreiche Aktionen ihrer Sympathie Ausdruck verleihen.

Free Software Foundation Europe

I Love Free Software Day « - unter diesem Slogan startet am heutigen Mittwoch eine Aktion der Free Software Foundation Europe ( FSFE ), die es sich zum Ziel setzt, Entwickler freier Software mehr ins öffentliche Licht zu rücken. Dazu werden Fans der Software aufgerufen, ihrer Wertschätzung für die Entwickler und Macher Ausdruck zu verleihen.

Gründe dazu gäbe es genug, denn oftmals geizen die Anwender nicht mit Kritik, bei der Wertschätzung bleiben aber viele stumm. »I Love Free Software Day« ist deshalb ein Tag, an dem Nutzer seinen Dank Ausdruck bringen können. »Dank an all diese Leute, die hinter einem Projekt für Freie Software stehen«, so die Organisation.

Dazu reicht es, einfach die Kampagne selbst durch soziale Netze (Tag #IloveFS) zu vertreiben oder an einer der Aktivitäten teilzunehmen. »Folgen Sie dem Strom und genießen Sie einen schönen Tag voller Dankbarkeit und Kreativität«, so die FSFE.