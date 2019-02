Software::Spiele

»Civilization VI: Gathering Storm« vorgestellt

Das Strategie-Computerspiel »Civilization VI« hat eine zweite größere Erweiterung erfahren. »Civilization VI: Gathering Storm« ist ab sofort verfügbar und kann auch unter Linux gespielt werden.

store.steampowered.com Spielszene aus »Civilization VI: Gathering Storm«

Nachdem das bereits vor etlichen Jahren veröffentlichte » Civilization V «, der Nachfolger » Civilization: Beyond Earth « und auch die neueste Ausgabe » Civilization VI « samt [æ 25732]einer ersten Erweiterung[/a] für Linux verfügbar gemacht wurden, steht auch die neue Version unter dem freien Betriebssystem bereit. Doch selbstverständlich war die Freigabe keinesfalls. So hatte der Hersteller vor, beispielsweise bei der Freigabe von »Civilization VI« kein Linux mehr zu unterstützen. Grund dafür waren technische Probleme, die es dem Unternehmen nicht erlaubten, das Spiel in gewohnter Qualität auch für das freie Betriebssystem zu veröffentlichen. Doch vor allem die aktive Linux-Gemeindschaft überzeugte Aspyr Media, sodass schlussendlich nach geeigneten Lösungen gesucht wurde.

Das nun zeitgleich für Linux, Mac OS X und Windows freigegebene »Civilization VI: Gathering Storm« erweitert das Hauptspiel um neue Inhalte. Umweltfolgen machen den virtuellen Bewohnern das Leben schwer und strategische Ressourcen spielen in dem neuen Teil eine erheblich wichtigere Rolle, denn sie werden beispielsweise in Kraftwerken verbraucht, um Strom für die Städte zu erzeugen. Ebenfalls neu ist der verstärkte Aspekt der Diplomatie. Spieler können diplomatische Gunst durch Allianzen, die Beeinflussung von Stadtstaaten oder die Teilnahme an Weltspielen erlangen und diese wiederum für die Beeinflussung der restlichen Anführer nutzen.

Im Technologie- und im Ausrichtungsbaum gibt es ein neues Zeitalter. Zudem treten in »Civilization VI: Gathering Storm« acht neue Zivilisationen und neun neue Anführer auf den Plan. Außerdem können sieben neue Weltwunder und eine Vielzahl neuer Einheiten, Bezirke, Gebäude und Modernisierungen gebaut werden. Neue Szenarien sorgen ferner für weitere Herausforderungen.

»Civilization VI: Gathering Storm« ist ab sofort verfügbar und benötigt das Hauptspiel. Der empfohlene Verkaufspreis der Erweiterung liegt bei 39,99 Euro.