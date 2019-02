Software::Entwicklung

Git 2.21 ist performanter und nutzerfreundlicher

Die freie Versionsverwaltung Git wurde in der Version 2.21 veröffentlicht. Über 70 Entwickler haben mit mehr als 500 Fehlerkorrekturen, Verbesserungen und neuen Funktionalitäten zur aktuellen Version beigetragen. Git wurde vor etwa 14 Jahren vom Linux-Gründer Linus Torvalds ins Leben gerufen, nachdem er mit den damaligen Versionsverwaltungen unzufrieden war.

git worktree remove

git worktree move

Zu den frisch hinzugekommenen Funktionalitäten in Git 2.21 gehört ein neues Datumsformat im Git-Log, das Commit-Zeitpunkte abhängig von ihrem Alter unterschiedlich formatiert und für Menschen besser lesbar darstellt. Bei Fetch- und Push-Aufrufen via HTTP können Nutzer git die HTTP-Version mitgeben, sofern eine aktuelle cURL-Version involviert ist. Mit der neuen Kodierung UTF-16LE-BOM lassen sich UTF-16-Kodierungen in Little-Endian-Byte-Reihenfolge erzwingen, die nicht mit iconv erzeugt werden können. Wo früherundbei involvierten Submodulen den Dienst verweigerten, können in der neuen Git-Version uninitialisierte Submodule ignoriert werden. git-multimail, ein Werkzeug um Benachrichtigungen bei Pushes in ausgewählte Repositorien zu versenden, wurde ebenso aktualisiert wie git-p4, ein Python-Skript, um Git mit Perforce zu verbinden.

Die Git-Entwickler räumten den Code auf, implementierten manche Codeteile in C, etwa in git bisect , und konnten die Versionsverwaltung beschleunigen. git-rebase kann das »am«-Backend jetzt direkt ansprechen und git-fetch-pack unterstützt das Protokoll v2. Sämtliche Änderungen sind in der Ankündigung nachzulesen. Neben neuen Funktionalitäten und Verbesserungen korrigierten die Entwickler zahlreiche Fehler.

Git wird unter der GPL v2.0 veröffentlicht und überwiegend in C umgesetzt. Die aktuelle Version 2.21 kann momentan als tar-Archiv oder via Git auf den Rechner geholt werden.