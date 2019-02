Software::Grafik

DXVK erreicht Version 1.0

DXVK, eine Vulkan-basierte Übersetzungsschicht für Direct3D 10/11, mit der sich 3D-Anwendungen unter Linux mit Wine ausführen lassen, ist in der Version 1.0 veröffentlicht worden.

Khronos Group

DXVK ist eine Vulkan-basierte Übersetzungsschicht für Direct3D 10/11, mit der 3D-Anwendungen unter Linux mittels Wine ausführen lassen. Die Software bestehet aus einer eigenständigen Bibliothek und sorgt für eine Transformation von Direct3D-Ausgaben auf die moderne Vulkan-Schnittstelle. Dazu bildet die Bibliothek nicht nur die Kommandos ab, sondern implementiert auch eine Übersetzungsschicht für Shader, was zu einer flüssigeren und teils auch besseren Ausgabe der Grafik führen soll.

Über ein Jahr nach der initialen Vorstellung steht DXVK nun in einer stabilen Version bereit. Die neue Version 1.0 optimiert diverse Bereiche des Codes, was bei manchen Spielen zu einer erheblich performanteren Darstellung führt. Ein neues Skript erlaubt ferner eine leichtere Installation und Konfiguration. Darüber hinaus bietet die neue Installation auch eine Option an, die DXVK-DLLs als symbolische Links installieren kann, anstatt die Dateien zu kopieren. Laut Aussage der Entwickler soll das das unter anderem das Aktualisieren von DXVK für mehrere Wine-Installationen einfacher machen und die Pflege beschleunigen.

Weitere Neuerungen von DXVK 1.0 stellen diverse Korrekturen von Fehlern und Falschdarstellungen und diversen Spielen dar. Unter anderem sollen sich verschiedene »Far Cry«-Titel besser darstellen und bei »Monster Hunter World« sollte es zu keinem Absturz mehr kommen. In »Final Fantasy XIV« sollte ferner die Artefaktbildung behoben sein.

Einen aktuellen Status der Implementierung finden interessierte Anwender im Wiki des Projekts. DXVK 1.0 kann ab sofort im Quellcode vom Server des Projekts heruntergeladen werden. Neben Wine werden auch Meson und diverse Entwicklungstools für die Erstellung der Pakete benötigt.