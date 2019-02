Software::Systemverwaltung

Nvidia aktualisiert »Long-Lived-Branch«-Treiberreihe

Nvidia hat aktualisierte Versionen der »Long-Lived-Branch«-Treiber veröffentlicht. Erwartungsgemäß bringen die neuen Treiber 418.43 relativ viele Neuerungen mit sich, darunter unter anderem eine initiale Unterstützung von G-SYNC und neuen GPUs.

Mit der Version 418.43 hat der Hard- und Softwarehersteller Nvidia seinen proprietären »Long-Lived-Branch«-Grafikkartentreiber einem Update unterzogen. Die aktuelle Ausgabe fügt der Software eine Unterstützung für die GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 und GeForce GTX 1660 Ti GPUs hinzu. Ebenfalls neu in der aktuellen Treiberversion ist die Integration von G-SYNC. Nvidia hatte die Lösung Anfang des Monats vorgestellt und angekündigt, künftig auch ATIs »FreeSync«-Technologie unterstützen zu wollen. Wie bereits in der Vergangenheit bekannt gegeben, werden auch in der nun veröffentlichten Version in der Grundkonfiguration nur einzelne Monitore unterstützt. Weitere Monitore können aber manuell hinzugefügt werden.

Eine weitere Neuerung der Treiberversion 418.43 stellt die Integration einer Stereo-Präsentation unter Vulkan dar. Das Nvidia Video Codec SDK wurde auf die Version 9.0 gebracht und unterstützt unter anderem NVENC/NVDEC in Turing-GPUs. Zudem hat Nvidia diverse Fehler aus dem Treiber entfernt. Unter anderem sollte es zu keiner Falschdarstellung mehr in diversen Vulkan-Titeln kommen, die beispielsweise mittels DXVK dargestellt wurden.

Eine Liste aller der Korrekturen liefert unter anderem das Changelog der aktuellen Version. Alle Nvidia-Grafiktreiber für FreeBSD (x86/64), Linux (ARM und x86/64) und Solaris sind auf der Herstellerseite zu finden. Wie immer lassen sich die Pakete mittels eines Installationsprogramms einspielen. Der Treiber selbst besteht aus einem binären Modul und einer Anpassungsschicht für das API des Kernels, die mit den gängigen Werkzeugen kompiliert werden kann.