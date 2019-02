Software::Business

MariaDB Enterprise Server angekündigt

MariaDB Corporation hat mit dem MariaDB Enterprise Server ein neues Produkt angekündigt, das als Datenbank für Kunden mit unternehmenskritischen Anwendungen entwickelt wurde. Zu den Merkmalen der neuen Software zählen unter anderem diverse Auditing-Möglichkeiten und bessere Backup-Möglichkeiten.

Monty Program AB

Die MariaDB Corporation hat auf ihrer diesjährigen Anwender- und Entwicklerkonferenz MariaDB OpenWorks den MariaDB Enterprise Server angekündigt. Das neue Produkt wurde als Datenbanksystem für Kunden mit kritischen Anwendungen konzipiert und fokussiert dem entsprechend vor allem Unternehmen und Behörden. Während beispielsweise die Gemeinschaft Zugang zu den allerneuesten und noch in Entwicklung befindlichen Funktionen innerhalb des MariaDB Community Servers erhält, steht Unternehmenskunden eine an den Anforderungen für den kritischen Einsatz ausgerichtete Version von MariaDB zur Verfügung. »Diese enthält nur Merkmale und Funktionen, die für den produktiven Einsatz freigegeben sind und vollständig von MariaDB unterstützt werden«, so das Unternehmen.

Zu den neuen Merkmalen des MariaDB Enterprise Server zählen unter anderem differenziertere Auditing-Möglichkeiten, überarbeitete Backupfunktionalität für große Datenbanken sowie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für gespeicherte Daten auf MariaDB-Clustern. Im Gegensatz zum Community-Server soll der MariaDB Enterprise Server zudem so vorkonfiguriert sein, dass er den Anforderungen einer sicheren Produktionsumgebung gerecht wird.

Wie der MariaDB Community Server soll auch der MariaDB Enterprise Server vollständig Open Source sein und die Standardversion für Kunden werden, die MariaDB Platform nutzen. Die MariaDB Corporation will dabei beide Varianten gleichmäßig unterstützen. Während der MariaDB Community Server die neuesten Funktionen enthalten soll, wird der MariaDB Enterprise Server die Ansprüche der Unternehmenskunden abdecken.

Der MariaDB Enterprise Server 10.4 wird mit der kommenden Version von MariaDB Platform im Frühjahr 2019 verfügbar sein. MariaDB wird im Frühjahr zudem Versionen des MariaDB Enterprise Servers 10.2 und 10.3 verfügbar machen, die ebenfalls ausgewählte Unternehmensmerkmale wie das erweiterte Backup enthalten sollen.