Elektra 0.8.26 erschienen

Das Entwicklerteam der Konfigurations-Bibliothek Elektra hat Version 0.8.26 freigegeben. Die neue Version bringt eine neue Programmierschnittstelle, die die Verwendung in Anwendungen deutlich einfacher machen soll.

Elektra ist ein universelles, plattformunabhängiges Framework, um Konfigurationsdaten in einer Hierarchie von Schlüssel- und Wertepaaren zu speichern. Elektra kann systemweit für alle Konfigurationsaufgaben eingesetzt werden und kann verschiedenste Formate zur Repräsentation des Konfigurationsbaums verwenden, darunter viele Linux-Konfigurationsdateiformate und XML. Daher könnten alle Anwendungen prinzipiell auf Elektra als Konfigurationsbibliothek umstellen, ohne ihr Dateiformat ändern zu müssen. Dies hätte den Vorteil, große Mengen von Hand erstellten Konfigurations-Codes durch eine einheitliche, besser getestete Lösung zu ersetzen. Bisher haben aber nur wenige Projekte davon Gebrauch gemacht.

Elektra 0.8.26 enthält gegenüber der letzten Veröffentlichung, die drei Monate zurückliegt, 986 Änderungen von 11 Entwicklern. Einen bedeutenden Anteil davon macht die größte Neuerung in dieser Version aus, die Einführung einer neuen Programmierschnittstelle, die die Verwendung in Anwendungen deutlich einfacher machen soll. Die bisherigen Schnittstellen bleiben erhalten, doch die neue Schnittstelle, die von Anwendungen und Plugins genutzt werden kann, benötigt nur wenige Definitionen und Aufrufe und soll weitgehend selbsterklärend sein. Solange nur Konfigurationswerte gelesen werden, soll sie in keinem Fall zu Fehlern führen.

Auch einige der Plugins wurden in Elektra 0.8.26 bearbeitet. Dabei handelte es sich größtenteils um Korrekturen, bessere Fehlermeldungen und zusätzliche Tests. Neu ist das Plugin YAy PEG, das eine Teilmenge von YAML versteht. Darüber hinaus wurden einige weitere Verbesserungen in Elektra implementiert und die Dokumentation weiter verbessert. Details sowie die Download-Möglichkeiten der neuen Version kann man in den Anmerkungen zur Veröffentlichung nachlesen. Die neue Version ist kompatibel mit allen Ausgaben von Elektra 0.8. Lediglich an zwei Stellen ändert sich das Verhalten gegenüber früheren Versionen geringfügig. Die neu hinzugekommene Schnittstelle kommt mit einer neuen Header-Datei elektra.h und einer neuen dynamischen Bibliothek libelektra-highlevel.so.