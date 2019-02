Do, 28. Februar 2019, 13:47

Software::Web

Unterstützung für Drupal 7 und 8 endet im November 2021

Das Drupal-Team will sowohl Drupal 8 als auch die alte Version 7 noch bis November 2021 unterstützen. Dann wird Drupal 8 sechs Jahre, Drupal 7 fast elf Jahre alt sein. Die Benutzer von Drupal 7 sollten sich aber bereits jetzt über die Zukunft Gedanken machen.

Drupal begann als Content Management System und ist mit Version 8 zur Web-Plattform herangereift. Das im November 2015 erschienene Drupal 8 brachte gegenüber Version 7 die bisher umfangreichsten Änderungen in der Geschichte des Systems mit.

Drupal 7, das schon vor über acht Jahren erschienen ist, wurde neben Drupal 8 auch weiter gepflegt. Doch kann diese Unterstützung nicht einfach weiter aufrecht erhalten werden. Deshalb hat das Drupal-Team jetzt festgelegt, dass Drupal 7 noch bis November 2021 unterstützt werden soll. Zu diesem Zeitpunkt wird Drupal 7 fast elf Jahre alt sein. Was aus der Meldung nicht direkt ersichtlich ist, ist, dass gleichzeitig auch Drupal 8, das dann seinen 6. Geburtstag feiern könnte, eingestellt wird. Die Gründe zur Wahl dieses Termins wurden bereits in einem früheren Blog-Beitrag dargelegt. Zum einen geht es darum, veraltete Funktionalität loszuwerden. Bei Drupal 8 kommt dazu, dass es auf Symphony 3 beruht, das noch genau bis November 2021 unterstützt werden soll. Besonders bei Drupal 7 kommt noch hinzu, dass auch das PHP-Projekt ältere Versionen nicht mehr unterstützt. Drupal 7 kommt noch nicht mit PHP 7 klar und ist damit ohnehin in Bedrängnis.

Der Nachfolger Drupal 9 soll 2020 erscheinen und auf Symphony 4 oder 5 aufbauen. Da Drupal 8 stetig neue Funktionen erhält, soll für die Benutzer der Wechsel zu Drupal 9 wesentlich einfacher sein als bei früheren Wechseln. Für Benutzer von Drupal 7 wird es allerdings schwer. Grund sind die oft zahlreichen Plugins, von denen die Benutzer abhängen. Viele dieser Plugins für Drupal 7 dürften inzwischen nicht mehr gewartet sein und können nicht so einfach durch eine Alternative ersetzt werden. Auf diese Benutzer wartet viel Handarbeit oder ein Verlust von Funktionalität.

Die Alternative für kommerzielle Nutzer von Drupal 7 dürfte sein, auf eine langfristig unterstützte Ausgabe von Drupal 7 zu wechseln. Diese Version, Drupal 7 Vendor Extended Support (D7ES), wird von einer Reihe von Unternehmen angeboten, die sich dem Drupal 7 Vendor Extended Support Team anschließen. D7ES wird die Fortsetzung von Drupal 6 LTS, das nach Angaben des Drupal-Teams ein Erfolg war.