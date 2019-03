Software::Mobilgeräte

Ubuntu Touch OTA-8 wird verteilt

Das Team von UBports gibt die Freigabe von OTA-8 bekannt. Das neue Release von Ubuntu Touch wird bis zum 10. März an alle unterstützten Geräte verteilt.

Andrew Cunningham

Zwei Monate nach OTA-7 hat das Team von UBports OTA-8 vorgestellt, das laut Ankündigung der Entwickler hauptsächlich der Verbesserung der Stabilität des mobilen Betriebssystems dient. Es bringt keine neuen Funktionen, verbessert aber den hauseigenen Browser Morph und führt wieder automatisierte Tests in der CI (Continuous Integration) ein.

Der Browser unterstützt ab diesem Update das noch experimentelle dunkle Theme, das bereits von Apps wie Weather, FluffyChat und TELEports unterstützt wird, auch im Browser Morph. Aufgrund seines experimentellen Charakters muss es derzeit noch über das UI Tweak Tool freigeschaltet werden. Dieses Update behebt darüber hinaus auch Fehler, wie bei bei der Anzeige von Browser-Fehlerseiten, bringt die Unterstützung von Favicons für Lesezeichen und Favoriten zurück und ermöglicht es Apps, benutzerdefiniertes JavaScript einzubetten.

Auch an der Infrastruktur haben die Entwickler gearbeitet. Um Ubuntu Touch möglichst zeitsparend zu erstellen, verzichtete das Team in letzter Zeit auf automatisierte Tests innerhalb der CI und testete die Pakete manuell. Dieses potenziell fehleranfällige Vorgehen wurde nun wieder auf automatisierte Tests umgestellt. Dazu mussten einige der Tests angepasst werden.

Die Ankündigung erwähnt einige Fehler, die bei einzelnen Geräten auftreten können. So kann die Kamera-App bei schnellen Aufnahmen hintereinander beim Nexus 4 und 5 sowie dem OnePlus One einfrieren. Der Browser kann bei Tablets in der Landscape-Ansicht in bestimmten Situationen abstürzen.

Die Pläne für das nächste Release umfassen die Integration von Mir 1.1 sowie das aktuelle Unity 8. Um dieses Ziel zu erreichen bedarf es eines breiten Testumfelds. Anwender, die dabei helfen möchten, können dazu den Edge Chanel benutzen.