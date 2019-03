Publikationen

»Humble Book Bundle« zu Linux und Web-Programmierung

Noch für knapp zwei Wochen sind Bücher des O'Reilly-Verlags zu Themen der Web-Programmierung in der Reihe »Humble Book Bundle« für kleines Geld als E-Books erhältlich. Titel des Wiley-Verlags zu Linux-Themen sind noch für sechs Tage im Angebot.

Humble Humble Books

»Bezahle was du willst« ist das Motto der Humble-Bundle-Reihe, die meist Spiele, aber auch Bücher oder Software für wenig Geld bietet und einen Teil des Erlöses spendet. Derzeit bieten die Macher ein Bücherbündel zum Thema Web-Programmierung in Zusammenarbeit mit dem O'Reilly-Verlag an. Drei Bündel zum Mindestpreis von 1, 8 und 15 US-Dollar stehen zur Auswahl.

Die Titel des günstigsten Pakets befassen sich mit CSS, HTML5, React, JavaScript und dem Erstellen hochqualitativer Bilder. Für ab 8 US-Dollar gibt es zusätzlich Bücher zu Flask, Angular, Vue.js sowie eine Referenz zu CSS und zwei Bücher zur Datenvisualisierung mit Python und JavaScript und zu JavaScript ES6.

Wer mindestens 15 US-Dollar ausgibt, erhält obendrauf die Bücher »Learning JavaScript«, »Designing Web APIs«, »Lerning GraphQL«, »Learning PHP, MySQL & JavaScript«, »Mastering Modular JavaScript« und »You Don't Know JS: Scope & Closures«. Alle Bücher sind in englischer Sprache verfasst und sind DRM-frei. Der reguläre Verkaufspreis wird mit 580 US-Dollar angegeben. Spenden aus dem Erlös dieses Bündels gehen an »Code for America« oder »Extra Life«.

Noch für sechs Tage wird ein Bücherbündel des Wiley-Verlags zu allgemeinen Linux-Themen angeboten. Die Preise der drei Pakete entsprechen dem des ersten Bündels. Ab 1 US-Dollar wechseln die Bücher »Linux Essentials«, »Ubuntu Linux Toolbox: 1000+ Commands for Power Users«, »Linux All-In-One For Dummies« und »Beginning Linux Programming« den Besitzer. Für 8 US-Dollar oder mehr gibt es zusätzlich die »Linux Bible, »Shell Scripting: Expert Recipes for Linux, Bash, and more«, »Linux Server Security: Hack and Defend«, »CompTIA Linux+ and LPIC Practice Tests« und »Professional Linux Kernel Architecture«.

Ab 15 US-Dollar gibt es dazu die Titel »Linux Command Line and Shell Scripting Bible«, »LPIC-1 und 2: Linux Professional Institute Certification Study Guide«, »Red Hat Enterprise Linux 6 Administration« und »Assembly Language Step-by-Step«. Spenden aus dem Erlös dieses Bündels gehen an die »Freedom to Read Foundation«. Der Käufer kann auch jeweils eine Organisation seiner Wahl angeben. Seit 2010 hat Humble bereits 145 Millionen Dollar an Spenden an gemeinnützige Organisationen verteilt.