Dragonwell: AUch Alibaba mit eigenem OpenJDK

Nach Amazon hat jetzt auch Alibaba eine eigene Version des OpenJDK 8 veröffentlicht und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Als Grund für die eigene Version werden Optimierungen für den Online-Handel und Skalierbarkeit auf tausende von Servern angegeben.

Alibaba

Nachdem Amazon mit Corretto ein eigenes freies Java-SDK veröffentlichte, bringt Alibaba ebenfalls eine eigene Version, Dragonwell genannt, heraus. Auch Alibaba gibt an, dass das speziell erstellte SDK unternehmensintern bereits in breitem Einsatz ist. Anders als Amazon gibt Alibaba aber keine Bedenken mit der künftigen freien Verfügbarkeit von OpenJDK 8 als Grund für das eigene JDK an. Vielmehr soll Dragonwell für den Einsatz im Online-Handel, Finanzanwendungen und Logistik optimiert sein und sich auf 100.000 oder mehr Server skalieren lassen. Alibaba bezeichnet Dragonwell als freundlichen Fork von OpenJDK 8. Das Unternehmen sei bemüht, mit der OpenJDK-Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und seine Änderungen so weit wie möglich in das offizielle OpenJDK einfließen zu lassen.

Dragonwell ist laut Alibaba nur für Red Hat Enterprise Linux bzw. CentOS gedacht. Die Lizenz ist dieselbe wie die von OpenJDK, also die GPL 2.0 mit der Classpath-Ausnahme. Eine Installation ist derzeit nur manuell möglich, ein Yum-Repositorium soll bald folgen.

Laut dem FAQ ist Dragonwell mit dem TCK als Java-konform zertifiziert und erhält langfristige Unterstützung, allerdings ohne Angabe einer konkreten Frist. Gegenüber dem Standard-OpenJDK enthält Dragonwell laut den Anmerkungen zur Veröffentlichung den Garbage Collector CMS als Standardeinstellung, den Java Flight Recorder (JFR) zurückportiert aus OpenJDK 11, neue Optionen für Geschwindigkeitsmessungen und das JWarmup-Subsystem, das es Programmen ermöglichen soll, schneller zu starten. Außerdem wurden Fehler korrigiert und die Sicherheit verbessert. Verweise auf Veröffentlichungen, die die neuen Sicherheitstechnologien erklären, findet man auf der Projektseite.