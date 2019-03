Software::Spiele

DiRT 4 für Linux Ende der Woche

Nachdem die Spieleportierer von Feral Interactive bereits andere Versionen der DiRT-Serie für Linux veröffentlicht haben, hat das Unternehmen nun auch DiRT 4 für das freie Betriebssystem angekündigt. DiRT 4 wird Ende dieser Woche für Linux und Mac OS X verfügbar sein und unter anderem Multiplayer-Rennen und eigene Strecken unterstützen.

store.steampowered.com Spielszene aus »Dirt 4«

DiRT ist eine von Codemasters entwickelte Computerspielreihe, die 2007 durch den Titel »Colin McRae: DiRT« ihren Anfang fand. Der mittlerweile zwölfte Teil der »Colin McRae Rally«-Serie und der Sechste unter dem Namen DiRT versetzt den Spieler in die Rolle eines Rennfahrers. Die Rennen werden in verschiedenen Modi, darunter Karriere oder aber gegen andere Gegner, ausgetragen. Genereüblich wetteifern die Spieler dabei in Etappenrennen auf verschiedenen Untergründen um den Sieg.

Die Rallye-Etappen umfassen zahlreiche Standorte, darunter Fitzroy in Australien, Tarragona in Spanien, Michigan in den Vereinigten Staaten, Värmland in Schweden und Powys in Wales. Die Fahrzeuge stammen aus diversen Wettkampfklassen und verschiedenen Zeiträumen. Lizenzierte Autos der World Rally Cars oder Elemente, die mit der World Rally Championship in Verbindung stehen, gibt es in dem Spiel nicht. Elemente aus FIA World Rallycross Championship dagegen schon. Insgesamt stehen über 50 Autos, Buggys, Trucks und Carts zur Verfügung.

Fotostrecke: 8 Bilder

Unter Linux setzt DiRT 4 mindestens eine Intel Core i3-3225 3.3GHz oder eine adäquate AMD CPU, 4GB RAM und 38 GB Festplattenspeicher voraus. Ferner wird eine Vulkan-fähige GPU mit mindestens 2GB VRAM vorausgesetzt. Empfohlen werden allerdings eine Intel Core i5-6600K CPU, 8GB RAM, eine 4GB Nvidia GeForce GTX 1070 Grafikkarte sowie ein Lenkrad oder Gamepad.

DiRT 4 wird ab Ende der Woche offiziell verfügbar sein. Das Spiel unterstützt verschiedene Lokalisierungen, darunter auch Deutsch. Der Preis des Titels liegt bei knapp 55 Euro.