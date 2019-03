Do, 28. März 2019, 13:48

Software::Browser

Webbrowser Vivaldi in Version 2.4 veröffentlicht

Der proprietäre Webbrowser Vivaldi wurde in Version 2.4 veröffentlicht. Die neue Ausgabe macht die Werkzeugleisten konfigurierbar und ermöglicht es, zwischen verschiedenen Profilen zu wechseln.

Vivaldi Profile in Vivaldi 2.4

Die Entwicklung von Vivaldi wird maßgeblich von Jon von Tetzchner bestimmt, dem Mitgründer von Opera. Er gründete gemeinsam mit anderen in Island die Firma Vivaldi Technologies AS, die im Januar 2015 die erste Testversion vorstellte. Vivaldi soll ein Ersatz für Opera sein, dessen Nutzer durch wegfallende Funktionen und fehlende Linux-Versionen verärgert wurden. Wie Opera beruht Vivaldi auf Chromium und kann mit den Erweiterungen des Chromium-Browsers erweitert und modifiziert werden.

Die neue Version 2.4 enthält mehrere wesentliche Neuerungen. Eine davon ist die Möglichkeit, die Werkzeugleisten frei zu konfigurieren. Die einzelnen Buttons können zwischen den Werkzeugleisten verschoben, hinzugefügt oder ausgeblendet werden. Während die Vivaldi-Entwickler dies als einzigartig anpreisen, verfügt Firefox über dieselbe Funktionalität bereits seit Beginn der Zeitrechnung.

Bei den Lesezeichen gibt es jetzt die Möglichkeit, mehrere Tabs auszuwählen und für alle gleichzeitig Lesezeichen zu setzen. Neu ist auch die Möglichkeit, Profile zu definieren, was ebenfalls eine Funktionalität ist, die Firefox von Beginn an mitbrachte. Allerdings kann Vivaldi dynamisch zwischen Profilen wechseln, ohne den Browser neu zu starten, und jedes Profil kann individuell konfiguriert und mit anderen Browser-Instanzen synchronisiert werden. neu ist auch die Gast-Ansicht, eine Art von privatem Modus, in dem keine Informationen gespeichert werden. Eine weitere Neuerung ist ein einfacher Rechner im »Quick Commands«-Menü.

Darüber hinaus wurde in Vivaldi 2.4 noch eine Reihe von anderen Verbesserungen und Korrekturen implementiert. Alle Änderungen kann man im Detail in der Ankündigung nachlesen. Vivaldi ist als Binärdatei für Linux (DEB- und RPM-Pakete), Mac OS X und Windows kostenlos erhältlich.