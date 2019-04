Gesellschaft::Politik/Recht

Selfhosting Workshop der FSFE in Zürich

Die Lokalgruppe der FSFE Zürich bietet am 18.04.2019 in Zusammenarbeit mit Faircomputer.ch einen Workshop zum Thema »Selfhosting« an. Mitglieder der Gruppe erklären, was es bedeutet, seine eigenen Daten selber zu verwalten.

FSFE

Am 18.04.2019 findet in den Räumen von Digicomp in Zürich eine zweistündige Veranstaltung zum Thema »Selfhosting« statt. Die Lokalgruppe der FSFE Zürich wird dabei in Zusammenarbeit mit Faircomputer.ch einen Workshop abhalten, der die näheren Aspekte des Datenhostings erklären soll. »Selfhosting an. Ralf Hersel und Marcus Möller erklären, was es bedeutet, seine eigenen Daten selber zu hosten«, so die Gruppe. »Denn es gibt keine Cloud, sondern nur die Computer anderer Leute«.

Der Vortrag und Workshop bietet einen Einstieg in den Selbstbetrieb von Cloud-Diensten wie Nextcloud, Wordpress oder ein eigenes Wiki. Im Workshop lernen die Teilnehmenden, wie ein eigener Cloud-Server aufgesetzt wird, und haben Gelegenheit, verschiedene Cloud-Dienste auszuprobieren.

Die Veranstaltung findet bei Digicomp in Zürich statt. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine vorherige Anmeldung gebeten.