Do, 2. Mai 2019, 08:11

Software::Distributionen::BSD::OpenBSD

OpenBSD führt sysupgrade ein

Mit sysupgrade wird die kommende Version von OpenBSD eine neue Einrichtung erhalten, die es Nutzern erlauben wird, ihre Systeme automatisch auf eine neue Version zu aktualisieren.

Das Unix-Derivat OpenBSD entstand 1995 aus NetBSD heraus mit einem starken Fokus auf Sicherheit. Das Projekt ist für seine kompromisslose Haltung gegenüber einer Korrektheit von Code und Software-Lizenzen bekannt. Selbst unterliegt die Software einer BSD-Lizenz. Ein weiterer Schwerpunkt des Produktes ist die Zuverlässigkeit, die stets eine herausragende Stellung im Projekt einnimmt. Unter anderem sollen regelmäßige Auditings Programmfehler finden und möglichst ausschließen. Aus diesem Grund führt das Projekt auch neue Technologien recht zögerlich ein und erlaubt beispielsweise teils selbstverständliche Praktiken nicht direkt. Eine solcher Selbstverständlichkeiten ist unter anderem eine automatisierte Aktualisierung des kompletten Systems.