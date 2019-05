Software::Büro

Month of LibreOffice startet

Die Document Foundation hat den Monat Mai zum Month of LibreOffice ausgerufen. Die Aktion soll dazu dienen, sich bei allen zu bedanken, die zu LibreOffice beitragen, und zusätzlich neue Beitragende zu gewinnen.

Document Foundation

LibreOffice ist bekanntermaßen die aktivste und am weitesten fortgeschrittene freie Office-Suite. Mit der Document Foundation als herstellerneutrale Stiftung im Hintergrund beteiligen sich zahlreiche Freiwillige aus der Gemeinschaft an der Entwicklung. Entstanden als Abspaltung von OpenOffice, als dieses von Oracle und IBM bereits weitgehend aufgegeben und schließlich an die Apache Software Foundation übertragen wurde , wurde LibreOffice mittlerweile sehr stark erweitert und erscheint alle sechs Monate in einer neuen Version.

In diesem Monat möchte sich die Document Foundation bei allen bedanken, die zu LibreOffice beitragen, und zugleich alle Interessierten dazu aufrufen, sich der Gemeinschaft anzuschließen. Sie hat daher den Mai 2019 zum Month of LibreOffice ausgerufen. Das Dankeschön an die Entwickler besteht darin, dass alle, die zu LibreOffice beitragen, am Ende des Monats ein kostenloses Paket mit Aufklebern anfordern können. Zusätzlich sollen exklusive LibreOffice-Tassen aus Glas an zehn Beitragende verlost werden.

Mit der Aktion versucht die Document Foundation zugleich, weitere neue Beitragende zu gewinnen. Um an der Aktion teilzunehmen und etwas beizutragen, muss man kein Entwickler sein. Zwar ist das Schreiben von Code eine der Möglichkeiten, etwas beizutragen, aber keineswegs die einzige. Andere Möglichkeiten sind unter anderem: Anderen Benutzern helfen, indem man Fragen beantwortet, die auf Ask LibreOffice gestellt wurden. Die Sichtung und Bestätigung von Fehlermeldungen im Bugtracking-System ist eine weitere Möglichkeit, ebenso die Erhöhung der Bekanntheit von LibreOffice, die Verbesserung oder Ergänzung von Übersetzungen oder das Schreiben beziehungsweise Verbessern der Dokumentation. Die Teilnehmer an der Aktion werden auf einer Seite zum Month of LibreOffice verewigt.