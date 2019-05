Software::Systemverwaltung

GNU Guix 1.0.0 erschienen

Nach sieben Jahren Entwicklung und 19 Veröffentlichungen hat GNU Guix die Version 1.0 erreicht. Guix ist eine Paketverwaltung mit transaktionalen Updates und Rollback, die ebenso für das Gesamtsystem wie auch für individuelle Benutzer verwendbar ist.

GNU

GNU Guix ist eine transaktionale Paketverwaltung für die GNU-Distribution. Zusätzlich zu den üblichen Funktionen bietet sie transaktionale Updates mit Rollback, Verwaltung von Paketen ohne Root-Rechte und benutzerspezifische Profile. Guix verwendet die Mechanismen der Paketverwaltung Nix mit Programmierschnittstellen in Guile. Guile ist eine freie Implementation der Programmiersprache Scheme, einer stark von LISP beeinflussten Programmiersprache, die überwiegend, aber nicht ausschließlich funktionale Paradigmen verwendet.

Nach sieben Jahren Entwicklung und 19 Veröffentlichungen wurde GNU Guix jetzt in Version 1.0.0 freigegeben. Sie steht sowohl als Paket als auch als komplettes GNU/Linux-System auf der Download-Seite bereit. Das Binärpaket installiert Guix mit all seinen Abhängigkeiten auf einem bestehenden System, wo es dann als alternative Paketverwaltung zur Verfügung steht. Es ist dann nicht nur auf x86, sondern auch auf den Architekturen armv7 und aarch64 einsetzbar. Es kann auch von einem normalen Benutzer installiert werden, der sich damit seine eigene Paketverwaltung schafft.

Als komplette GNU/Linux-Distribution benutzt das GNU Guix System (früher GuixSD) Linux-Libre als Kernel und GNU Shepherd als Alternative zu Systemd. Das System enthält keinerlei proprietäre Komponenten und ist somit vollständig frei im Sinne von GNU. Es steht als ISO-Datei sowie als Image für virtuelle Maschinen im QCOW2-Format zur Verfügung.

In den fünf Monaten seit der vorangegangenen Version erhielt die Distribution einen Installer, der an den von Debian angelehnt ist. Diverse neue Optionen kamen zu Guix hinzu und die Ausgaben wurden verbessert. Mehr als 1.100 Pakete kamen zum Repositorium hinzu, das nun nahe bei 10.000 Paketen liegt. Über 2.100 Pakete wurden aktualisiert. Das Handbuch ist nun in Englisch und Französisch vollständig, in Deutsch und Spanisch fast vollständig. Eine Übersetzung in vereinfachtes Chinesisch wurde begonnen.