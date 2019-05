Gemeinschaft::Veranstaltungen

Outreachy-Programm stellt Teilnehmer vor

Das Outreachy-Programm, hat eine weitere Runde gestartet und die Teilnehmer des Programms vorgestellt. Es soll helfen, mehr Frauen in freie Softwareprojekte zu involvieren.

Mirko Lindner

Das Outreachy-Programm wurde 2006 im Rahmen des Gnome-Projektes gestartet und setzte sich zum Ziel, mehr Frauen zur Beteiligung an freien Projekten zu ermutigen. Im April 2013 wurde das Gnome-Programm in »Free & Open Source Software Outreach Program for Women Internships« umbenannt, nachdem bereits neben Gnome auch weitere Projekte hinzugekommen sind. 2015 wurde schlussendlich der Titel in »Outreachy« umbenannt und das Spektrum des Programms nochmals erweitert.

Das nun aktuelle Ziel des Programms ist, mehr Personen aus unterrepräsentierten Gruppen für freie Softwareprojekte zu interessieren. Außer Frauen sollen sich deshalb auch alle angesprochen fühlen, die sich nicht den biologischen Kategorien »Mann« oder »Frau« zugehörig fühlen. Zudem sind alle Gruppen zur Teilnahme eingeladen, die sich unterrepräsentiert oder gar diskriminiert fühlen.

Wie bereits schon bei »Google Summer of Code«, besteht auch bei Outreachy die Methode darin, Praktikumsstellen zur Verfügung zu stellen, die von den teilnehmenden Organisationen und unterstützenden Firmen finanziert werden. Im Gegensatz zu Googles Aktion ist Outreachy auch für Nicht-Studenten offen. Von den Teilnehmern wird allerdings die Mitarbeit in Vollzeit für drei Monate erwartet. Die Tätigkeit wird mit 5.500 US-Dollar vergütet.

Wie die Organisatoren nun bekannt gaben, stehen die Teilnehmer des Programms fest. Laut Aussage der Organisatoren haben zahlreiche Teilnehmer ihr Interesse an einer Mitarbeit geäußert, wovon insgesamt 45 aufgenommen worden sind. Das Themenspektrum der Arbeiten ist wie immer breit gefächert und umfasst verschiedene Bereiche der Open-Source-Szene. Neben diversen Erweiterungen für Debian und Fedora, beschäftigen sich die Teilnehmer auch mit Jenkins, dem Linux-Kernel, Mozilla Firefox und OpenStack. Eine komplette Liste der Teilnehmenden kann der Seite von Outreachy.org entnommen werden.