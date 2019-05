Gemeinschaft::Veranstaltungen

Libre Application Summit wird zu Linux App Summit

Der bisher von der Gnome Foundation gehostete Libre Application Summit wird 2019 gemeinsam mit KDE veranstaltet und heißt dann Linux App Summit.

Ein oft geäußerter Grund für die fehlende Durchsetzungskraft des Linux-Desktops ist die Fragmentierung. Zu viele Distributionen, Desktopumgebungen und Toolkits. Die Gemeinschaften von Gnome und KDE arbeiten dem entgegen, indem sie planen, den 2016 erstmals abgehaltenen Libre Application Summit, der bisher von Gnome gehostet wurde, nun gemeinsam unter dem neuen Namen Linux App Summit zu veranstalten. Der Libre Application Summit wurde zuletzt 2018 in Denver, Colorado abgehalten und brachte Anwendungsautoren, Distributionen und Toolkits zusammen, um ein Ökosystem aufzubauen, das die Entwicklung von Anwendungen auf Betriebssystemen mit freier Software fördert.

Nun soll der Linux App Summit 2019 (LAS) als Weiterentwicklung der ursprünglichen Idee zusammen von den Gemeinschaften vom Gnome und KDE veranstaltet werden. Durch das gemeinsame Veranstalten der Konferenz wollen KDE und Gnome Raum für eine weiterreichende Zusammenarbeit schaffen und das Ökosystem von Linux-Applikationen weiter ausbauen und bekannter machen.

Die Veranstalter suchen nun nach einem Veranstaltungsort und wenden sich dazu an die Gemeinschaft, um Vorschläge für die zwischen September und Dezember geplante Konferenz zu erhalten. Fanden die beiden letzten Veranstaltungen mit Gnome als Veranstalter in den USA statt, so werden für die expandierende Veranstaltung in diesem Jahr auch internationale Gebote berücksichtigt, wie im Call for Locations nachzulesen ist.

Noch bis zum 15. Mai können Interessierte ihre Absicht bekunden, die Veranstaltung in ihre Stadt zu holen, die detaillierten Gebote müssen bis zum 5. Juni vorliegen, am 19. Juni wird der Ort der Veranstaltung bekanntgegeben. Bewerbungen sind an die Freedesktop-Mailingliste unter der Adresse appsummit@lists.freedesktop.org zu richten.