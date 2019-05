Software::Spiele

»Total War: Three Kingdoms« für Linux verfügbar

Wie der Spielehersteller Feral Interactive bekannt gab, ist der aktuelle Teil der »Total War«-Reihe auch unter Linux und Mac OS X verfügbar. »Total War: Three Kingdoms« ist das aktuelle historische Strategiespiel in der mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten »Total War«-Spieleserie - und das erste, dessen Schauplatz das antike China ist.

store.steampowered.com Spielszene aus »Total War: Three Kingdoms«

»Total War: Three Kingdoms« ist der erste Teil der Strategiespielreihe, der den Konflikt im alten China nachzeichnet. Wir schreiben dabei das Jahr 190 n.Chr. China, ein gespaltenes Land, verlangt nach einem neuen Kaiser und einer neuen Lebensweise. Nun liegt es an dem Spieler, das Land zu vereinen - und die nächste bedeutende Dynastie zu erschaffen sowie zu erhalten. »Wählt euren Kommandanten aus einer Auswahl von 11 legendären Kriegsfürsten und erobert ganz China«, so die Beschreibung. »Rekrutiert heroische Charaktere, die eurer Sache dienen werden, und dominiert den Feind an allen Fronten: Militär, Technologie, Politik und Wirtschaft«.

»Three Kingdoms« ist ein weiterer Teil der auch unter Linux in weiten Teilen verfügbaren Total-War-Reihe, die den Spieler herausfordern will, einen Augenblick der Geschichte diverser Schauplätze neu zu kreieren. Durch die Kombination von Echtzeitschlachten mit rundenbasierter Strategie fordert auch der kommende Titel den Spieler heraus, ein Reich aufzubauen und zu verteidigen. Dazu müssen Spieler Allianzen schmieden, Siedlungen verwalten, Armeen aufstellen und einen Eroberungsfeldzug beginnen.

Der aktuelle Titel ist nun auch unter Linux und MacOS verfügbar und kann ab sofort auf den gängigen Online-Plattformen zum Preis von knapp 60 Euro bestellt werden. Das Spiel ist in verschiedenen Sprachen, darunter auch Deutsch verfügbar. Unter Linux sind die Systemvoraussetzungen mindestens eine Intel Core i3 oder eine gleichwertige AMD CPU, 6 GB RAM sowie 52 GB Festplattenspeicher. Die Grafikkarte sollte mindestens eine 2 GB AMD R9 285 oder 2 GB Nvidia GTX 680 oder besser sein. Empfohlen wird allerdings eine AMD RX 480 oder Nvidia GTX 970 GPU mit mindestens 4 GB VRAM.