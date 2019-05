Software::Distributionen::Fedora

Ende der Unterstützung für Fedora 28

Fedora weist seine Anwender darauf hin, dass am 28.06.2019 die Unterstützung für das im Mai 2018 veröffentlichte Fedora 28 endet.

Veröffentlichungen der Linux-Distribution Fedora erhalten üblicherweise 13 Monate Unterstützung, was einem Jahr plus einem Monat nach der übernächsten Veröffentlichung entspricht. Somit kann selbst beim Ausfall einer Veröffentlichung garantiert werden, dass immer eine noch unterstützte Version von Fedora zur Verfügung steht.

Anwender des am 1.5.2018 veröffentlichten Fedora 28 werden im aktuellen Fedora-Magazine darauf hingewiesen, dass diese Veröffentlichung am 28.06.2019 die Unterstützung verliert und damit das »End of Life« (EOL) erreicht. Das bedeutet, dass die Pakete in den Fedora 28-Repositorien keine Sicherheits- oder sonstigen Aktualisierungen und keine Fehlerbereinigung mehr erhalten. Das Repositorium von Fedora 28 erhält auch keine neuen Pakete mehr. Diese Ausgabe der Fedora-Distribution ist damit obsolet und sollte nicht mehr eingesetzt werden. Anwender von Fedora 28 sind daher angehalten, auf Fedora 29 oder das derzeit aktuelle Fedora 30 zu wechseln.

Fedora 28 wurde mit Gnome 3.28 veröffentlicht und brachte der Distribution modulare Repositorien, um verschiedene Versionen einer Software innerhalb einer Veröffentlichung nutzen zu können. Die Veröffentlichung erhielt von der Gemeinschaft während ihres Lebenszyklus mehr als 9.700 Updates. Weitere generelle Informationen über den gesamten Lebenszyklus einer Fedora-Veröffentlichung sind im Wiki des Projekts zu finden.

Auch die Entwickler der Sicherheits-Distribution Qubes weisen ihre Anwender auf das EOL für Fedora 28 hin. Die Distribution verwendet Fedora als Desktop. Hier sind die Anwender dringend angehalten, ihre Template- und Standalone-VMs nach Anleitung auf Fedora 29 anzuheben. Die Distribution stellt zudem eine Template-VM auf Basis von Fedora 29 bereit, die in der den Desktop-Manager beherbergenden Domain dom0 installiert werden kann.