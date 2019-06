Software::Distributionen::Mageia

Mageia 7 RC erschienen

Das Team der Linux-Distribution Mageia hat einen Veröffentlichungskandidaten von Mageia 7 freigegeben und lädt zum Testen ein. Neu in der aktuellen Version sind unter anderem Aktualisierungen des Kernels, des Unterbaus und des grafischen Stacks sowie eine Unterstützung der ARM-Architektur. Die offizielle Version von Mageia 7 dürfte in ein bis zwei Wochen erscheinen.

Mageia

Mageia ist eine Linux-Distribution, die sich im September 2010 von Mandriva abgespalten und anfänglich einige Versionen in Gemeinschaftsarbeit im Abstand von jeweils einem Dreivierteljahr bis einem Jahr veröffentlicht hat. Der Abstand zwischen Mageia 5 und Mageia 6 betrug allerdings fast zwei Jahre. Und auch zwischen Mageia 6 und der nun kommenden Version 7 dürfen knapp zwei Jahre vergehen. Jetzt ist es aber bald so weit, und der Veröffentlichungskandidat von Mageia 7 lädt zum finalen Test ein.

In Mageia 7 RC wurden viele Softwarepakete noch einmal aktualisiert. Die Testversion enthält den neuen Kernel 5.1.5, das ebenfalls aktuelle KDE Plasma 5.15.4, Gnome 3.32 und Xfce 4.12. Als Webbrowser kommen Firefox 67 und Chromium 73 zum Einsatz. Mit von der Partie sind zudem LibreOffice 6.2.3 und Mesa 19.1. Für die Paketverwaltung werden rpm 4.14.2 und dnf 4.2.6 sorgen.

Im direkten Vergleich mit Mageia 6 bietet die neue Version eine Fülle an neuen Funktionen und Erweiterungen. So wurde die Zahl der unterstützen Architekturen erhöht und um die ARM-Plattform ergänzt. Das Hauptsystem ist ab sofort für ARMv7 und aarch64 verfügbar. Der Installer bietet eine automatische Installation an und die NFS-Unterstützung wird in der neuen Version durch die System-Tools erledigt. Weiterhin haben die Entwickler zahlreiche Bereiche der Distribution in verschiedene Sprachen übersetzt.

Tester finden Live-DVDs der Testversion sowie die üblichen Installationsmedien für alle unterstützten Plattformen zum Herunterladen auf den Servern von Mageia. Die Live-DVDs sind mit Plasma, Gnome oder Xfce für 64-Bit-PCs erhältlich und sind mehrsprachig. Die »klassischen« Installations-DVDs sind für 32- und 64-Bit-PCs erhältlich und enthalten eine größere Software-Auswahl.