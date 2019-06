Software::Entwicklung

Qt Design Studio 1.2 erschienen

Das Qt-Projekt hat das Qt Design Studio in Version 1.2 veröffentlicht. Die neue Version bringt den Benutzern neue Funktionen und korrigiert einige Fehler.

Qt Community-Edition von Qt Design Studio 1.2

Qt Design Studio dient zum Design und zur Entwicklung von grafischen Oberflächen mit QML und Qt und verspricht mehr Effizienz, da es sowohl von Designern als auch Entwicklern genutzt werden kann. Es besitzt eine Anbindung an Photoshop, um dort erstellte Designs zu importieren. Ferner kann es Animationen erstellen, QML als Live-Vorschau anzeigen, visuelle Effekte einbauen, beim Erstellen von eigenen QML-Elementen helfen und einiges mehr.

Dreieinhalb Monate nach Version 1.1 ist jetzt Qt Design Studio 1.2 erschienen. Die größte Neuerung ist in dieser Version eine Anbindung an das proprietäre Vektorgrafikprogramm Sketch. Diese »Brücke« wurde analog zur bereits bestehenden Anbindung an Photoshop, der Qt Photoshop Bridge, entwickelt. Die Qt Sketch Bridge ist allerdings keine Komponente von Qt Design Studio, sondern ein Plugin für Sketch. Mit diesem Plugin lassen sich Sketch-Designs exportieren, wobei auch Symbole unterstützt werden.

Qt Komplexe Gradienten in Qt Design Studio 1.2

Die vielleicht wichtigste Neuerung von Qt Design Studio 1.2 ist allerdings, dass es eine Community-Edition gibt, die kostenlos heruntergeladen und genutzt werden kann. Die Qt Photoshop Bridge und die Qt Sketch Bridge gehören nicht zu dieser Community-Edition.

Darüber hinaus unterstützt Qt Design Studio 1.2 komplexere Gradienten und verbessert weitere Kleinigkeiten. Einzelheiten kann man im Änderungslog nachlesen.

Der Download von Qt Design Studio 1.2 ist von der Qt Design Tools-Webseite möglich. Das Werkzeug steht unter einer proprietären Lizenz. Man muss eine Lizenz erwerben, wenn man damit erstellte Designs veröffentlicht oder vermarktet. Die Community-Edition von Qt Design Studio 1.2 steht auf einer separaten Seite zur Verfügung. Die komplette Veröffentlichung des Quellcodes wird in anderer Form erfolgen als zuvor angekündigt. Wie Qt jetzt erklärt, ist Qt Design Studio im Wesentlichen ein anders konfiguriertes Qt Creator und im Quellcode von Qt Creator ist bereits jetzt, in Version 4.9, der Großteil des Quellcodes von Qt Design Studio 1.2 enthalten. Die Module Qt Photoshop Bridge und die Qt Sketch Bridge werden allerdings proprietär bleiben, sind aber für die Anwender freier Software ohnehin nicht besonders von Interesse. Beim Erscheinen von Qt Creator 4.10 soll es wohl möglich sein, aus demselben Quellcode Qt Creator und Qt Design Studio zu erstellen, letzteres ohne die proprietären Module.