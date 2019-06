Gemeinschaft::Organisationen

Neues eBook für die Zusammenarbeit von Unternehmen mit Open-Source-Projekten

Die Linux Foundation hat das eBook »Open Source Compliance Practices for the Enterprise« vorgestellt. Das Buch gibt Ratschläge für eine optimale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Open-Source-Projekten.

Ibrahim Haddad eBook »Recommended Open Source Compliance Practices for the Enterprise«

Die Motivation zur Zusammenarbeit an Open-Source-Software ist die große Ersparnis an Zeit und Ressourcen bei der Erstellung der eigenen Software. Es ist daher kein Wunder, dass die Entwicklung und Nutzung der Software inzwischen universell ist. Voraussetzung ist, dass die Software gemäß ihrer Lizenz genutzt wird. Der Nutzen ist außerdem umso größer, je besser die Beteiligten zusammenarbeiten.

Das neue eBook »Recommended Open Source Compliance Practices for the Enterprise« will den Unternehmen helfen, die Zusammenarbeit zu optimieren und sich zu den Lizenzen konform zu verhalten. Das Buch bietet Empfehlungen für die Praxis, die sich dabei bewährt haben. Auf 32 Seiten erklärt es in kompakter Form, dass Unternehmen ein Open-Source-Review einführen sollen, den verwendeten Code inventarisieren sollten, und welche weiteren Vorgehensweisen sie in ihre Prozesse aufnehmen sollten.

Das eBook steht zum freien Download als PDF-Datei zur Verfügung. Es steht selbst allerdings nicht unter einer freien Lizenz. Es ist in neun Kapitel aufgeteilt:

Introduction Establish an Open Source Review Committee Know What's in Your Code Improve Your Software Sourcing Practices Offer Easily Accessible Open Source Legal Support Incorporate Compliance Checkpoints in Processes Develop and Deploy Checklists Benchmark Your Compliance Activities Get Involved With Industry Initiatives

Der Autor Ibrahim Haddad ist Informatiker und schloss sein Studium mit einem Doktortitel ab. Er war zunächst bei Samsung tätig, wo er die Open-Source-Abteilung des Unternehmens gründete, danach war er einer der leitenden Mitarbeiter der Forschung und Entwicklung bei Samsung und Leiter der Open-Source-Abteilung. Jetzt ist er Geschäftsführer der Deep Learning Foundation, die vor einem Jahr von der Linux Foundation gegründet wurde und sich mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und »tiefem« Lernen mit freier Software befasst.