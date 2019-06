Do, 13. Juni 2019, 14:04

Software::Browser

Firefox erhält neues Design

Logo und Aussehen von Firefox sollen sich im Herbst ändern. Mozilla stellte jetzt das neue Design vor und erläuterte die Motivation dafür. In einigen Wochen soll es eine ausführliche Webseite zu dem neuen Design geben.

Mozilla Neue Logo-Familie von Firefox

Nach einer langen Entwurfsphase von 18 Monaten, an der mehrere Designer beteiligt waren, hat Mozilla jetzt eine Familie neuer Logos für Firefox und Firefox-Dienste vorgestellt. Nach eigenen Angaben benötigte Mozilla ein neues Design für Firefox, und das umfasste mehr als nur ein neues Logo. Das Firefox-Designsystem soll in sich konsistent und einheitlich sein. Es beruht auf einer neuen Farbpalette, die feine Farbabstufungen möglich macht. Dabei wurden die bisherigen Farben in den Grundzügen beibehalten. Ganz neu ist dagegen das Formensystem, das von der Geometrie der bisherigen Produktlogos abgeleitet wurde. Dazu wurde ein modernes Schriftbild gewählt und auf Farb- und Schriftstandards gesetzt, die für alle zugänglich sind.

Die verwendete abgerundete Schrift ist offenbar neu entwickelt und wurde noch nicht veröffentlicht. Laut Tim Murray von Mozilla ist die Arbeit noch nicht abgeschlosen, aber wenn es soweit ist, soll die Schrift veröffentlicht werden. Auch eine Webseite mit dem neuen Design ist in Vorbereitung. So soll in wenigen Wochen auch der Download der Logos möglich sein.

Das neue Design soll im Herbst dieses Jahres in Firefox Einzug halten. Das Design ist laut Mozilla aber noch nicht abgeschlossen und wird es wohl auch nie sein, da es stetig weiterentwickelt werden muss. Die Firefox-Marke muss sich immer wieder den Änderungen bei Mozilla und im gesamten Umfeld anpassen. Daher will Mozilla die Marke noch weiter erweitern. Kommentare der Benutzer zu den bisherigen Änderungen sind erwünscht und sollen bei der künftigen Entwicklung berücksichtigt werden. Die bisherigen Kommentare sind überwiegend positiv und schlagen hauptsächlich Verbesserungen im Detail vor.