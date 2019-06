Software::Entwicklung

Qt 5.13 veröffentlicht

Das Qt-Projekt hat die Klassenbibliothek Qt 5.13 freigegeben. Die neue Ausgabe enthält eine Reihe von neuen Funktionen und Erweiterungen gegenüber Qt 5.12.

Qt Project

Qt ist eine C++-Klassenbibliothek, die sowohl GUI-Elemente als auch andere nützliche Klassen in großer Zahl anbietet und damit die plattformübergreifende Entwicklung von C++-Programmen wesentlich erleichtert. Qt 5.13 wurde nun einen Monat später als vorgesehen freigegeben . Die neue Ausgabe bringt nach Angaben der Entwickler viele neue Funktionen, Verbesserungen und Korrekturen. Laut der Liste der Neuerungen von Qt 5.13 wurden zahlreiche Klassen um einzelne weitere Methoden erweitert. Einige Neuerungen sind für sich aber bereits recht umfangreich und bedeutend. So erhielt Qt 3D Unterstützung für den Import und Export von OpenGL-Textur-Handles und diverse andere Verbesserungen. Qt WebEngine wurde auf Chromium 73 aktualisiert und ebenfalls um kleinere Funktionen erweitert, und Qt Location erhielt Unterstützung für GeoPolygons mit Löchern.

Als neues Modul kam in dieser Version als technische Vorschau Qt Lottie hinzu, einen Renderer für Animationen, die mit Adobe After Effect erstellt wurden. Details zu Qt Lottie wurden in einem Blog-Beitrag vorgestellt. Eine weitere neue technische Vorschau ist Qt CoAP (Constrained Application Protocol), das in der Automatisierung als Client für den Datenaustausch mit Maschinen eingesetzt wird. Qt for WebAssembly hat den Status einer technischen Vorschau verlassen. Mit Qt for WebAssembly kann man Qt-Anwendungen in Webbrowsern laufen lassen. Dazu wird Emscripten als Compiler eingesetzt. Die so compilierten Anwendungen sollen in jedem Browser laufen, der WebAssembly unterstützt.

Qt Script und Qt Quick Controls 1 sind noch vorhanden, gelten aber als veraltet und werden in einer künftigen Version von Qt entfernt. Wie geplant entfernt wurde dagegen Qt Canvas 3D und XmlPatterns wurde als veraltet markiert. Qt 5.13 steht zum Download auf download.qt.io bereit.